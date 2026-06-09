軽やかに、ドラマティックに重ねて。夏の大人の【透け感レイヤードアイテム】

いつものシンプルな着こなしを、一瞬でファッショナブルに昇華するシアー素材のレイヤードアイテム。繊細なチュールやプリーツ、レースなど、夏の光に美しく映えるアイテムが揃っています。露出しすぎることなく、透け感による奥行きをプラスすることで、洗練された大人の抜け感を演出できます。

【パリゴ】チュールを贅沢にあしらった【チカ キサダ】の別注ベスト

「TULLE VEST」各\53,900【チカ キサダ】

【チカ キサダ】のアイコンであるチュールベストを【パリゴ】別注では、より繊細に、洗練されたバランスへとアップデート。今季はフロントをファスナーからボタンへ変更し、チュールが傷つきにくくなり、長く美しい状態を保てます。バストより上のチュールボリュームを抑え、すっきりとしたシルエットに。

【ステュディオス】が【トゥードゥー コトハヨコザワ】に完全別注したプリーツキャミ

「SHEER CAMISOLE」各\19,800【トゥードゥー コトハヨコザワ】

【トゥードゥー コトハヨコザワ】のプリーツキャミソールを【ステュディオス】が形から設計した完全別注モデル。ワントーンで統一されたミニマルな表情でありながら、シアー素材と細かなプリーツでエアリーなムードを纏えます。

【ロンハーマン】前後どちらを前にしても着用できる、2WAYレースベスト

「レーストップス」\75,900【エリテ】※2026年6月12日発売予定

中国の汕頭（スワトウ）で、一つひとつ手仕事で作られたビスチェは【ロンハーマン】がネックラインの模様や後ろ身頃のデザインを変更した別注モデル。前後どちらを前にしても着用できる2WAYで、タンクトップやTシャツの上に重ねて。

【シップス】華やかなエンブロイダリーレースの可憐な佇まい

「刺繍 レース ノースリーブ プルオーバー」各\14,300

肌離れがよく、さらっとした素材の幾何学模様のエンブロイダリーレースのノースリーブプルオーバー。アームホールや裾にレーシーブレードを配し、表情や品をプラス。後ろのボタン部分は雫型に開き、抜け感があるのもポイント。

チュールのボリュームやプリーツの揺れ感、手仕事のレース。それぞれの素材が持つ個性を味方につければ、シンプルな日常着もたちまち特別な装いへとシフトします。この夏は、軽やかな透け感を味方につけて、自分らしいファッショナブルなスタイルを完成させては。

※価格はすべて税込みです