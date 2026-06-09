女優の釈由美子が6日、自身のインスタグラムに連続投稿し、息子と山登りに出かけたことを伝えた。



【写真】アクティブな山ガールママ 緑に映えるハイキングスタイル

釈は「今朝5時起きで山登りしてきました」と報告。天気が心配だったそうだが、雨に降られることなく下山できたと明かした。「新緑 トンネルの山道が清々しくて とっても癒されてきました この時期の山行は最高です」とつづり、ハット姿でロングTシャツにパンツ、リュックを背負って橋の上に経つ姿を公開。周囲は緑いっぱいで映えまくりの山ガールといった感がある。



別の投稿では、息子の肩を手を置きながらほほ笑むショットも公開。「甲斐駒ヶ岳登山口の写真ですが、 目指すは日向山山頂です 笑」と記した。釈は2015年に実業家と結婚し、翌16年に第1子長男を出産している。「#甲斐駒ヶ岳もいつか登りたい #でももう年齢的にきつい #息子は登山大好き体力有り余ってる」とユーモアをまじえたハッシュタグも添えている。



甲斐駒ヶ岳といえば、日本名水百選にも選定された尾白川渓谷も有名。標高1660mの日向山は山頂から標高2967mの甲斐駒ヶ岳を望むことができる。「特に危険な場所もなく 子どもでも登りやすくて程良いハイキングコースでした」と振り返ったが、残念なことも。「山頂は白砂のビーチ状の景観から甲斐駒ヶ岳などの南アルプスの絶景が拝めるそうですが 残念ながら今日はガスってて何も見えませんでした」とつづった。



2人で日向山の標高が記された木のプレートを手にしたショットも披露し、「砂浜も景色も真っ白で 山の上っていう感じがしなくて不思議でした」という。実は仕事の前乗りだったことも明かし、「ママだけ小淵沢駅から長野県に向かってます 山登りのあとのお仕事も頑張ります」と結んだ。



正月には東大卒のタレント・三浦奈保子と親子でスキーに行くなど、アウトドア系の面も。釈は別の投稿でも「山登りといえば、 先月、妹家族ともハイキングに行ってきました」と伝え、「息子は5歳の従兄弟の面倒をよくみてくれるようになり、サポートしながら一緒に山歩きを楽しんでました」と成長を見守るママの心境を明かしている。



（よろず～ニュース編集部）