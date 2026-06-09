東京土産の定番「東京ばな奈」の包装トレーに、赤ちゃんの足がぴったり収まる――。



【写真】かわいい～驚くほどジャストサイズです

そんな思わず二度見してしまう写真がSNSで話題となった。



写真に写っていたのは、東京ばな奈が入っていたトレーに小さな足がすっぽり収まる光景。本来はお菓子を入れるためのくぼみ部分だが、そのスペースに驚くほど綺麗に足がフィットしており、まるで最初から足の形に合わせて作られていたかのような“シンデレラフィット”ぶりを見せている。



SNSユーザー達から



「ある意味ガラスの靴？」



「可愛いあんよがピッタリちゃん」



「我が子でもやってみたい‼︎」



といった声が寄せられる今回の投稿について、投稿者のysgrm＿78さんに詳しい話を聞いた。



――この写真を撮ろうと思ったきっかけを教えてください。



ysgrm＿78：Threadsで同じような投稿を見かけて、「これ絶対かわいい！」と思ったのがきっかけです。ちょうど旦那が東京出張だったので、お土産で買ってきてもらいました！



――撮影時のお子さんは、どんな様子でしたか？



ysgrm＿78：寝ている時に、試しに足を入れたのですが、本人は気が付かずにずっと寝たままでした（笑） 。



――あまりにもピッタリですが、実際に入った瞬間のご家族の反応はいかがでしたか？



ysgrm＿78：想像以上にピッタリで、『え！？すご！』って盛り上がりました。まさかここまでジャストサイズだと思っていなかったので、急いで写真を撮りました！



――投稿の反響へのご感想をお聞かせください。



ysgrm＿78：こんなにたくさんの方に見ていただけると思っていなかったので、本当にびっくりしています！ 沢山のコメントがすごく嬉しかったです。



◇ ◇



Threadsで見かけた投稿をきっかけに、実際に試してみたというysgrm＿78さん。東京ばな奈のトレーに収まるほどの“今しかないサイズ感”には、赤ちゃんらしい可愛らしさがぎゅっと詰まっていた。



赤ちゃんの成長はあっという間だからこそ、何気ない日常のひとコマも特別な思い出になっていくもの。今回の“シンデレラフィット”な1枚も、いつか写真を見返した時に家族で笑い合える、かけがえのない思い出になっていくのだろう。



（よろず～ニュース特約・皮下 勇生）