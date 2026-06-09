火曜日の午後も、広い範囲ですっきりしない天気になりそうです。沖縄や奄美は木曜日ごろにかけて、断続的に激しい雨の降る所がある見込みです。大雨による災害に警戒が必要です。

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【広範囲ですっきりしない天気】

朝の通勤・通学の時間帯は全国的に曇りや雨となりました。午後は雨のやむ所も多くなりますが、九州南部は午後も雨雲がかかりそうです。そのほかの西日本や東日本の太平洋側も雨の降る所があり、すっきりしない天気が続く見込みです。北日本の太平洋側は日差しの出る所もありますが、北海道も所々で雨が降るでしょう。





【最高気温は広範囲で平年並みか低く】

沖縄や奄美は前線や低気圧の影響で、木曜日ごろにかけて、断続的に激しい雨の降る所がある見込みです。総雨量が多くなるおそれがあります。大雨による災害に警戒をしてください。

最高気温は、西日本や東日本で平年並みか低く、22〜25℃くらいの所が多くなりそうです。北日本の日本海側もあまり上がらず、ひんやりした体感の所が多いでしょう。一方で、北日本の太平洋側では、7月並みの気温になる所もある見込みです。



〈火曜日の予想最高気温〉

札幌 :17℃ 釧路 :18℃

青森 :19℃ 盛岡 :22℃

仙台 :25℃ 新潟 :20℃

長野 :23℃ 金沢 :22℃

名古屋:25℃ 東京 :24℃

大阪 :24℃ 岡山 :25℃

広島 :25℃ 松江 :25℃

高知 :24℃ 福岡 :25℃

鹿児島:22℃ 那覇 :29℃

【水曜日は広く日差しあり】

水曜日は九州から東北にかけて日差しの届く所が多いでしょう。洗濯のチャンスになりそうです。ただ、東京など関東南部は雲が広がりやすい天気が続く見込みです。