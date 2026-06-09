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火曜日の午後も、広い範囲ですっきりしない天気になりそうです。沖縄や奄美は木曜日ごろにかけて、断続的に激しい雨の降る所がある見込みです。大雨による災害に警戒が必要です。

【CGを見る】全国の週間天気予報

【広範囲ですっきりしない天気】

朝の通勤・通学の時間帯は全国的に曇りや雨となりました。午後は雨のやむ所も多くなりますが、九州南部は午後も雨雲がかかりそうです。そのほかの西日本や東日本の太平洋側も雨の降る所があり、すっきりしない天気が続く見込みです。北日本の太平洋側は日差しの出る所もありますが、北海道も所々で雨が降るでしょう。

沖縄や奄美は前線や低気圧の影響で、木曜日ごろにかけて、断続的に激しい雨の降る所がある見込みです。総雨量が多くなるおそれがあります。大雨による災害に警戒をしてください。

【最高気温は広範囲で平年並みか低く】

最高気温は、西日本や東日本で平年並みか低く、22〜25℃くらいの所が多くなりそうです。北日本の日本海側もあまり上がらず、ひんやりした体感の所が多いでしょう。一方で、北日本の太平洋側では、7月並みの気温になる所もある見込みです。

〈火曜日の予想最高気温〉
札幌　:17℃　釧路　:18℃
青森　:19℃　盛岡　:22℃
仙台　:25℃　新潟　:20℃
長野　:23℃　金沢　:22℃
名古屋:25℃　東京　:24℃
大阪　:24℃　岡山　:25℃
広島　:25℃　松江　:25℃
高知　:24℃　福岡　:25℃
鹿児島:22℃　那覇　:29℃

【水曜日は広く日差しあり】

水曜日は九州から東北にかけて日差しの届く所が多いでしょう。洗濯のチャンスになりそうです。ただ、東京など関東南部は雲が広がりやすい天気が続く見込みです。