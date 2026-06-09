永作博美さんと松山ケンイチさんという、映画『人のセックスを笑うな』の“伝説の年の差恋愛コンビ”が18年ぶりに共演していることでも話題の、TBS系火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』が6月9日に最終回を迎える。

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『逃げるは恥だが役に立つ』『じゃあ、あんたが作ってみろよ』など、結婚や家事に対する鋭い問題提起を行ってきた“火ドラ”が、今回テーマにしたのは「人生後半に入るお母さん」。永作さん演じるヒロインが、一人息子の独立を経て“自分の人生”を模索する姿を明るく描いてきた。

「火ドラ最年長ヒロイン」を務めた永作さんは現在55歳、二児の母でもある。その経験から、日本の映像作品での「お母さんの描き方」に疑問を持っていたという。

6月23日に発売する『週刊文春WOMAN 2026夏号』の永作博美さんインタビューより、一部を抜粋の上ご紹介します。

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「制作側も迷っているような雰囲気を感じて」



©TBS

--永作さんが演じた待山みなとは、夫を不慮の事故で亡くし、一人息子のために生きてきたという役柄です。TBSの火曜ドラマで、いわゆる「普通」の50歳の女性が主人公になることに時代の変化を感じました。オファーを受けた際は、どのように思われましたか？

永作 大きなチャレンジだなという印象でした。もちろん、どんどん時代が変化してきていることもあるんでしょうが、でも同時に、一歩踏み出していいのかと躊躇するようなタイミングでもあったはず。そんな中で、50代の女性を主人公に据えたドラマを作ろうとしたのは、とても勇気のあることだと思いました。

実はお母さん役というものに、ちょっと疑問を持っていたというか、制作側もお母さん像のバリエーションに迷っているような雰囲気を感じていたというか。ドラマや映画で描かれるお母さんって、さまざまな事情や悲しみを背負いすぎているような気がして。

もちろん、いろんなお母さんがいるのは確かなんですけど、やっぱり普通のお母さんももっと見たい、そういうお母さんの日常を描いてくれるドラマがあってもいいなとも思ってて。例えば私の周りにいるお母さんたちはもっと元気だし、ちゃんと子どものあれこれに力強く対応している。何かと感動して涙を流しながら（笑）、前向きに頑張っている人が多いんですよね。だから若い世代の方々に、お母さんってもっと逞しいんだよって見せたいという思いはありました。

--では、今回はまさに求めていたお母さん像だったのでしょうか？

永作 プロットの段階で、親子の葛󠄀藤を明るく描きたいという意気込みを感じられたので嬉しかったですね。日々の、普通の生活に泣いたり笑ったりしながら進んでいくドラマって、いいじゃないですか。

台本通りに演じられなかったワケ「母としての意地みたいなもの」

--以前のインタビューで、役を引き受ける際には「やりたい」「やるべき」「やらなきゃいけない気がする」の3つにカテゴライズされるとお話しされていました。第一子出産後に映画『八日目の蟬』のオファーを受けて、不倫相手の娘を誘拐して“母親”として育てるという役に「やらなきゃいけない気がする」と感じたと。今回はどの感覚に近かったのでしょうか？

永作 「その勇気を応援したい」と思いました。その3つなら「やるべき」が近いかな。こんな大きなチャレンジに答えられるか不安はありながらも、自分なりに納得できるお母さん像にスポットを当てられたらいいな、というたくさんの感情が入り混じった希望を持って現場に入りました。

--永作さんは二人のお子さんを育てています。子育ての経験は今回の演技の助けになりましたか？

永作 とてもなりましたね。周りにいっぱいサンプルもいるので（笑）。ただ、みなとが陥る「空の巣症候群」に関してはまだ経験したことがなく、子どもの独立後に喪失感を抱いている人を知っているな、くらいの知識だったので勉強しました。お母さんって頑張りすぎてしまうから、自分が疲れているとかはどうしても後回しになっちゃいますよね。だから空の巣症候群になっていてもすぐには分からなくて、「あれ、なんか変だぞ」って、随分時間が経ってから不調に気づくことが多いのかもしれませんよね。

『時すでにおスシ!?』の6話では、会社の寮に入る息子・渚が体調を崩し、実家で療養することになり、世話を焼こうとするみなとを拒絶。自身に向けられてきた母の「期待」を呪いのように感じていたと本音をぶつけるシーンが描かれた。

--6話の親子喧嘩はSNSでも話題になりましたね。

永作 息子に思いがけないことを急に言われると、母親はやっぱりショックなんだな、と改めて思いました。放送後は「母の気持ちはもちろんなんですが、渚の気持ちがわかる。私もあぁいう状態だった」とか「私も言ったことある」とか、そういうリアルな反応に驚きました。親も子も、大変なのは一緒なんですね。だから一緒に時間を重ねていくんですね。そりゃそうですよね。双方初めてなんですから。でも、そんな正解のない日常を、視聴者の皆さんに客観的に見てもらえる機会になれて良かったです。

子どもって成長すればするほどに、親である自分自身を映す鏡になっていきませんか。「似ないといいな」と思っていたところほど、ほぼ似ちゃう（笑）。自分のダメなところを突きつけられてきついときもありますが、前向きに考えるしかないですね。「気づかせてくれて、ありがとう」って。

親子喧嘩のシーンは、みなとは「何も言わずにそのままリビングへ」って台本には書いてあったんです。でも、ちょっと考えてしまって。「私だったら何か言ってから離れるな」「心の中では強くショックを受けてるんだけど、冷静を装って何か言うと思う」って、監督と話し合って。たぶん言い返すほどの余裕がないのは確かで、でも「あなたにそんなこと言われても、私、普通に立てているから」って顔を見せて去りたいみたいな（笑）。なんていうのかな、これがお母さんの心理なのかな。母としての意地みたいなものかな。

--台本に関して、意見を交わすことは多いのでしょうか？

永作 そうですね。息子の渚とのシーンはよく「どう？」って周りに聞きながら進めていました。難しいシーンが多かったから。大江戸先生とみなとのシーンに関しても、松山（ケンイチ）君がサービス精神旺盛なのでどんどん膨らんでいくんです。それを楽しみながらやっていました。

18年前の松山君は本当にしゃべらなかった

--一人息子の独立後にみなとが通い始めた「鮨アカデミー」の、堅物で不器用な講師・大江戸海弥を演じる松山さんとは、年の差恋愛が話題になった映画『人のセックスを笑うな』以来、18年ぶりの共演です。印象の変化はありましたか？

永作 松山君は、標準語がすごくうまくなってました（笑）。びっくりしました。18年前は、本当にしゃべらなかったんです。まだ外に開かれてない、朴訥な男の子だという印象を持っていたんですが、今はまぁしゃべるしゃべる。それに彼は、ご存知のようにSNS番長なんですよ。ずっとSNSのことを考えています（笑）。

--『人のセックスを笑うな』では、美術学校生の松山さんを20歳年上の永作さんが翻弄する関係でした。当時取材した人たちの間では、撮影が終わっても松山さんが永作さんに翻弄されたままに見えた、と言い伝えられています（笑）。

永作 （笑）。松山君は昔から思っていることを隠せない人で、全部溢れ出ちゃうんですよ。そういった意味でもとても朴訥で素直で、正直な人。そして自分の意見をはっきり持っていて真面目でもある。

あの映画の時は、私の方が先に撮影を終えて一足早くに抜けちゃったし、それ以来18年間一度も会ってなかったから、お互いどこか幻のような感覚なのかな。ある意味、時が止まっているようで、私の中では、今も松山君はあの時のままです。

--今回、みなとと大江戸は、時間をかけながら少しずつ距離を縮めていきます。視聴者はもう恋愛はないのかなと諦めかけていたら（笑）、終盤にぐっと動き始めました。人生経験を重ねた者同士の恋愛を演じるうえで、意識したことはありましたか？

永作 私はもう、相手から来たものをどんと受け止めようと思っていました。松山君も「永作さんの胸を借りて」とか言って撮影に入ってたし、正直二人ともその距離感は感覚だし、手探りで作っていきました。素晴らしい脚本という安心材料を元に、徐々に一つのミドル世代の関係性を作っていきましたね。

年齢を重ねていくうちに、人って、いろんな意味で重くなっていくじゃないですか。若い頃のように勢いに任せて「えいっ」と飛び込めなくなるから、若気の至り的な恋愛は出来なくなっていく。でも、それは決して悪いことではないと思うんです。同じ志を持っている人が近くにいてくれるというのは、先の人生を考えた時にすごく豊かな日々に繫がるんだろうと思いますね。

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他にも、「子育てとの両立に限界を感じ、40代で俳優を休養するという決断」、「休養期間中に始めたカフェが文藝春秋社屋の近くで、ランチに来る文春社員を接客していた話」、「50代の今、疲れを感じたら駆け込む場所」など……記事全文は『週刊文春WOMAN 2026夏号』で読むことができます。

ながさくひろみ／1970年生まれ、茨城県出身。89年にribbonのメンバーとしてデビュー後、94年俳優デビュー。映画『腑抜けども、悲しみの愛を見せろ』（2007）でブルーリボン賞助演女優賞、映画『八日目の蟬』（2011）で日本アカデミー賞最優秀助演女優賞、ブルーリボン賞主演女優賞を受賞。

文：高田真莉絵 写真：平松市聖

ヘアメイク：渡嘉敷愛子 スタイリング：岡本純子

TBS系火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』

https://www.tbs.co.jp/tokisushi_tbs/

※TBS系にて6月9日火曜夜10時に最終回を迎える

※TVer、U-NEXTで配信中

子育てを卒業した50歳の主人公・待山みなと（永作博美）が、3ヶ月で鮨職人になれる「鮨アカデミー」に飛び込み、堅物な講師・大江戸海弥（松山ケンイチ）や個性豊かな仲間たちと共に、第二の人生を切り拓いていく。

（高田真莉絵／週刊文春WOMAN 2026夏号）