大人気な『ブサカワ』犬種５選

これから犬をお迎えしようと検討している人の中には、「“ブサカワ”って言われる犬種が気になっている」という人もいるでしょう。まずは、日本国内で特に人気の高い『ブサカワ系』犬種をご紹介します！

1.パグ

くしゃっとしたお顔に、まるで困っているかのような大きな瞳が特徴的なパグは、日本でも人気の高いブサカワ犬種です。性格が穏やかでマイペースな子が多く、おかしなところで頑固な一面を見せるところも「かわいい」を増幅させる理由の1つでしょう。

2.フレンチブルドッグ

ブサカワ犬と言われる犬種の中で、特に高い人気を誇っているのがフレンチブルドッグです。ムチッとした筋肉質な体に、鼻が潰れたようなお顔、さらに無表情そうに見えて、表情豊かなところが「愛嬌たっぷりで愛おしい」と愛好家もいるほどの人気っぷりです。

3.ブルテリア

スッと前に伸びたお顔の形と、点々と小さくつぶらなチャーミングな瞳が特徴的なブルテリア。おおらかな性格とフレンドリーさで、飼い主だけでなく、他の人にも懐っこい反応を見せてくれる犬種です。

4.ボストンテリア

ボストンテリアは、コミカルな表情が「まるで人間みたいな顔をする」と飼い主さんたちの間で魅力に思われている犬種です。常にびっくりしたような瞳をしているため、そこもまた「かわいい」「見ていて飽きない」と人々を魅了する要因でしょう。

5.ペキニーズ

ペチャっとした鼻先と、ふわふわとしたライオンのような毛が愛らしいペキニーズは、犬の中でも「猫みたい」と言われるほどマイペースな性格です。ちょっぴりツンっとした態度が、犬好きだけでなく、猫好きな人も魅了します。

なぜ“ブサカワ犬”はこんなに人気なの？

ここ数年で「ブサカワ犬」と言われる犬たちの注目度が高まっています。その主な理由は、個性的な顔立ちと表情豊かな様子だと考えられます。特に、従来の整った顔立ちではなく、完璧すぎない可愛さに惹かれる人が増えているようです。

また、ブサカワ犬と言われる犬たちは、多くが表情豊かです。そのため、人間のような表情を見せることもあり、それがまた「見ていて飽きない」「感情移入してしまう」といった心理を引き出しています。

ブサカワ犬と暮らす魅力

実際、ブサカワ犬と暮らしている飼い主さんたちは、どのような点に魅力を感じているのでしょうか。

表情豊かで愛嬌たっぷりな仕草 その子特有の表情が日に日に愛おしく感じる 特徴的な行動に一緒にいると癒される

毎日、新しい表情が見えたり、「何してるの！？」と思わず驚いてしまうようなひょうきんな行動を見せることもあるブサカワ犬たち。そんなクスッと笑わせてくれる彼らとの暮らしには、癒しや愛おしさが詰まっているようです。

ブサカワ犬を迎える前に知っておきたい注意点

魅力たっぷりなぶさかわ犬たちは、健康上、注意が必要な点を持つ犬種も多くいます。

短頭犬種は呼吸器トラブルに要注意

パグやフレンチブルドッグなどの短頭犬種に分類される犬種たちは、鼻が短い構造をしているため、暑さに弱い傾向があります。

暑い日の散歩や興奮状態、激しい運動によって、呼吸困難に陥ったり、心臓に負担がかかってしまうこともあるので、散歩の時間帯や運動量、遊び方には注意が必要です。

犬種によってはシワ部分のお手入れが必須

パグなどのくしゃっとシワが寄っている犬種は、シワとシワの間のお手入れも欠かせません。きちんと汚れや湿気を取り除いてあげなければ、雑菌が繁殖して皮膚炎を発症したり、臭いの原因になることもあります。

犬用ウェットシートなどで汚れを拭き取り、その後、必ず乾いたガーゼなどで水気を拭き取ってください。

まとめ

シワシワのお顔やくしゃっとしたお顔を持つブサカワ犬たちは、見た目だけでなく、仕草や表情も魅力的です。これからブサカワ犬を迎えたいと考えている方は、「かわいい！」だけでなく、その後の暮らしで必要なケア方法や注意点も理解した上で、その魅力を堪能してくださいね！

(獣医師監修：寺脇寛子)