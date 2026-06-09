『ラブシャ』第3弾出演アーティスト＆日割りを発表。KANA-BOON、スカパラらが新たにラインナップ

2026年8月28日（金）〜30日（日）の3日間、山梨県 山中湖交流プラザ きららにて開催される「SPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER（スペースシャワー・スウィート・ラブ・シャワー）2026」の第3弾出演アーティストと日割りが発表された。

新たに発表された第3弾出演アーティストには、現在47都道府県ツアー開催中のKANA-BOON（カナブーン）、2027年に自身ら初のアリーナツアーを控える東京スカパラダイスオーケストラ、この夏も大型フェスに多数出演予定のハンブレッダーズやLucky Kilimanjaro（ラッキーキリマンジャロ）など、これまで山中湖を沸かせてきた実力派がラインナップ。

さらに、スペースシャワーTVで放送中の、UNISON SQUARE GARDEN（ユニゾン・スクエア・ガーデン）／TenTwenty（テントゥエンティ）斎藤宏介によるレギュラー番組が今年もラブシャ出張編「斎遊記 -富士山編‘26-」として出演決定。ラブシャらしい顔ぶれが続く。

昨年、25周年イヤーに約1年間の期間限定復活を果たし、ラブシャにも出演したRIP SLYME（リップスライム）だが、今年はメンバーのPES（ペス）がソロ初出演する。

また、2024年をもってバンドの活動休止を発表し、夏フェス出演としてはラブシャが最後のステージだったNulbarich（ナルバリッチ）から、JQのソロ名義・Jeremy Quartus（ジェレミー クォータス）がソロで初出演するなど、ベテランから若手まで初出演アーティストが計11組ラインナップされた。

第3弾では新たに総勢24組が加わり、全体ラインナップの約9割が並んだ。どの日程を取っても、ラブシャらしい多様な音楽が楽しめる3日間となっている。

6月8日（月）からはオフィシャル最終先行チケットの受付がスタート。最終先行の受付では、日頃J:COMでスペースシャワーTVを視聴している視聴者には嬉しいJ:COM加入者限定のお申し込み枠が新設された。オリジナル特典のプレゼントもあるので、気になる方はチェックしてみてはいかがだろう。

加えて、昨年より始まったふるさと納税枠やラブシャ公式会員サービス「ラブシャビレッジ」枠での受付も用意されているとのことだ。

【開催概要】

SPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER 2026開催日時：2026年8月28日（金）・29日（土）・30日（日）開場9:00／開演10:00（予定）会場：山梨県 山中湖交流プラザ きららオフィシャルサイト：https://2026.sweetloveshower.com