ISHIYA『異次元の常識』刊行を記念してDOMMUNE『PUNK / HARDCORE、そしてSTRAIGHT EDGEの思想』出演へ

DEATH SIDE / FORWARDのボーカリストとして活動するISHIYAが、新刊『異次元の常識──パンク／ハードコアの思想とメッセージ』（ele-king books／2026年6月5日刊行）の刊行を記念して、2026年6月11日（水）にDOMMUNEにて開催されるイベント『PUNK / HARDCORE、そしてSTRAIGHT EDGEの思想』に出演する。

参考：ISHIYA × 安田潤司監督『BRUO/ノイズ』対談 近未来サイバーパンクの世界観に託した“ハードコア精神”

『異次元の常識──パンク／ハードコアの思想とメッセージ』は、40年以上にわたり日本のハードコア・シーンの先頭で活躍、近年では『ISHIYA私観 ジャパニーズ・ハードコア30年史』『右手を失くしたカリスマ MASAMI伝』など、歴史の語り部として多くの著作をもつ著者が、差別や戦争への抗議、ヴィーガニズムと動物解放の精神など、パンク／ハードコアが訴えてきた様々なメッセージとその思想を解説する1冊だ。2025年11月5日に刊行された、著者にとって初となる小説『BRUO/ノイズ』（blueprint）に込められたメッセージとも響き合う内容となっている。

今回のイベント『PUNK / HARDCORE、そしてSTRAIGHT EDGEの思想』は、第一部ではISHIYAと吉田豪による『異次元の常識』についてのトーク、第二部では、BACK YARD ZINE ＆ RECORDSが立ち上げた＜STRAIGHT EDGE 商標登録反対プロジェクト＞についての解説、第三部はSTRAIGHT EDGE 商標登録反対プロジェクトの面々によるDJプレイが届けられる。