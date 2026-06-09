日本戦に挑むオランダ代表のスタメンは？ 現地メディアが予想「サマービルが中に切れ込み、ドゥムフリースが外側から攻め上がる」
「オランダ代表は、カンザスシティのベースキャンプへ向かう前に、ニューヨークでの５日間の滞在を、粘り気のある乾いたピッチで行なわれたウズベキスタンとの淡々と進む試合で締めくくった」
母国メディア『de volkskrant』が報じる。本番前の重要なテストマッチで、オレンジ軍団はどんな戦いを見せたのか。
「フィルジル・ファン・ダイクが大声でコーチングするなか、オランダはアルジェリア戦と同様に、あまりにも多くのチャンスを逃した。このゲームはもっと楽な練習試合にできたはずだった。予想される厳しい環境下では、体力を温存するためにもチャンスをモノにすることが重要である」
同メディアが言及したアルジェリア戦は、０−１の敗戦。ただ、好機は作れていた。ウズベキスタン戦もそうだった。
「チームはチャンスを得て、少なくとも相手よりも、それは多かった。希望はある。調子の良い日であれば、チャンスはゴールになるだろう。しかし、ドニエル・マレンには、かつてローマで短期間のうちに彼を人気者にした黄金のタッチがまだ見られない」
結局、ウズベキスタン戦は、コディ・ガクポの２つのPKで２−１の勝利を収めた。
PKの１つは、クリセンシオ・サマービルが獲得したもので、記事は「サマービルはそのスピードとドリブルで、チームのプレーに新たな要素を加えている」と評価する。
また「クーマン監督は65分に、マレンに代えてブライアン・ブロビーを投入した。これは、ゴールキーパーのバルト・フェルブルッヘンがアブドゥコディル・クサノフと衝突し、おそらく股関節の痛みを訴えてピッチを去った、やむを得ない交代とほぼ同じタイミングだった」と振り返る。「代わりに入ったのはマルク・フレッケンであり、彼がＷ杯で第２ゴールキーパーになるだろう」と見立てる。
試合後に報道陣が去った後には、他の選手たちにも十分なプレー時間を与えるために、35分ハーフのミニゲームが追加で行なわれたという。
これらを踏まえ、『de volkskrant』は「サマービルが中に切れ込み、ドゥムフリースが外側から攻め上がる形になる」と添え、14日に行なわれるグループステージ初戦の日本戦のスターティングメンバーを以下のように予想する。
GK
バルト・フェルブルッヘン（彼が再びフィットすれば）
DF
デンゼル・ドゥムフリース
ヤン・ポール・ファン・ヘッケ
フィルジル・ファン・ダイク
ミッキー・ファン・デ・フェン
MF
ライアン・フラーフェンベルフ
ティジャニ・ラインデルス
フレンキー・デ・ヨング
FW
クリセンシオ・サマービル
ドニエル・マレン
コディ・ガクポ
なお、ユリエン・ティンベルは鼠径部の負傷でメンバーから離脱。貴重な得点源として期待されるメンフィス・デパイは、まだコンディションが万全ではなく、日本戦は先発から外れる可能性が高いとのことだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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母国メディア『de volkskrant』が報じる。本番前の重要なテストマッチで、オレンジ軍団はどんな戦いを見せたのか。
「フィルジル・ファン・ダイクが大声でコーチングするなか、オランダはアルジェリア戦と同様に、あまりにも多くのチャンスを逃した。このゲームはもっと楽な練習試合にできたはずだった。予想される厳しい環境下では、体力を温存するためにもチャンスをモノにすることが重要である」
「チームはチャンスを得て、少なくとも相手よりも、それは多かった。希望はある。調子の良い日であれば、チャンスはゴールになるだろう。しかし、ドニエル・マレンには、かつてローマで短期間のうちに彼を人気者にした黄金のタッチがまだ見られない」
結局、ウズベキスタン戦は、コディ・ガクポの２つのPKで２−１の勝利を収めた。
PKの１つは、クリセンシオ・サマービルが獲得したもので、記事は「サマービルはそのスピードとドリブルで、チームのプレーに新たな要素を加えている」と評価する。
また「クーマン監督は65分に、マレンに代えてブライアン・ブロビーを投入した。これは、ゴールキーパーのバルト・フェルブルッヘンがアブドゥコディル・クサノフと衝突し、おそらく股関節の痛みを訴えてピッチを去った、やむを得ない交代とほぼ同じタイミングだった」と振り返る。「代わりに入ったのはマルク・フレッケンであり、彼がＷ杯で第２ゴールキーパーになるだろう」と見立てる。
試合後に報道陣が去った後には、他の選手たちにも十分なプレー時間を与えるために、35分ハーフのミニゲームが追加で行なわれたという。
これらを踏まえ、『de volkskrant』は「サマービルが中に切れ込み、ドゥムフリースが外側から攻め上がる形になる」と添え、14日に行なわれるグループステージ初戦の日本戦のスターティングメンバーを以下のように予想する。
GK
バルト・フェルブルッヘン（彼が再びフィットすれば）
DF
デンゼル・ドゥムフリース
ヤン・ポール・ファン・ヘッケ
フィルジル・ファン・ダイク
ミッキー・ファン・デ・フェン
MF
ライアン・フラーフェンベルフ
ティジャニ・ラインデルス
フレンキー・デ・ヨング
FW
クリセンシオ・サマービル
ドニエル・マレン
コディ・ガクポ
なお、ユリエン・ティンベルは鼠径部の負傷でメンバーから離脱。貴重な得点源として期待されるメンフィス・デパイは、まだコンディションが万全ではなく、日本戦は先発から外れる可能性が高いとのことだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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