タレントの鈴木奈々さんは6月8日、自身のInstagramを更新。手作り弁当を公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：鈴木奈々さん公式Instagramより）

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タレントの鈴木奈々さんは6月8日、自身のInstagramを更新。自分用の手作り弁当を披露しました。

【写真】鈴木奈々の手作り弁当

「上手なお弁当を見れてお腹いっぱい」

鈴木さんは「今日のお弁当です　お弁当好評で嬉しいです！　お弁当作りにハマってます」とつづり、1枚の写真を投稿。自分用に作ったおいしそうな手作り弁当を披露しています。「焼肉は黄金のタレで炒めて、ほうれん草はバターで炒めて、ウインナーと甘い卵焼きにしました！」とおかずの詳細も説明。自身でも「美味しかった」とコメントを残し、満足げな様子が伝わるほっこりする投稿となっています。

ファンからは、「食べたい食べたい　絶対食べたい」「少しづつ上達　継続は力ですね」「お弁当　美味しいそうだね〜僕にも作ってほしいなあ〜」「おかずカップを使ったらもっと美味しそうに見えそう」「美味しそう」「毎日作って欲しい」「上手なお弁当を見れてお腹いっぱいになりました」「食欲をそそるお弁当ですね」と、称賛の声が相次ぎました。

別日にも手作り弁当ショット公開

5月31日の投稿でも「お弁当作ったよー」「お仕事行ってきまーす！」と、手作り弁当ショットを公開していた鈴木さん。コメントでは、「めっちゃ好きなお弁当です」「食べたいな〜」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)