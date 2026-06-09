「食欲をそそるお弁当」鈴木奈々、おいしそうな手作り弁当公開！ 「少しづつ上達 継続は力ですね」
タレントの鈴木奈々さんは6月8日、自身のInstagramを更新。自分用の手作り弁当を披露しました。
【写真】鈴木奈々の手作り弁当
ファンからは、「食べたい食べたい 絶対食べたい」「少しづつ上達 継続は力ですね」「お弁当 美味しいそうだね〜僕にも作ってほしいなあ〜」「おかずカップを使ったらもっと美味しそうに見えそう」「美味しそう」「毎日作って欲しい」「上手なお弁当を見れてお腹いっぱいになりました」「食欲をそそるお弁当ですね」と、称賛の声が相次ぎました。
(文:中村 凪)
【写真】鈴木奈々の手作り弁当
「上手なお弁当を見れてお腹いっぱい」鈴木さんは「今日のお弁当です お弁当好評で嬉しいです！ お弁当作りにハマってます」とつづり、1枚の写真を投稿。自分用に作ったおいしそうな手作り弁当を披露しています。「焼肉は黄金のタレで炒めて、ほうれん草はバターで炒めて、ウインナーと甘い卵焼きにしました！」とおかずの詳細も説明。自身でも「美味しかった」とコメントを残し、満足げな様子が伝わるほっこりする投稿となっています。
別日にも手作り弁当ショット公開5月31日の投稿でも「お弁当作ったよー」「お仕事行ってきまーす！」と、手作り弁当ショットを公開していた鈴木さん。コメントでは、「めっちゃ好きなお弁当です」「食べたいな〜」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)