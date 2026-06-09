ゼットの製造部門を請け負うグループ会社のゼットクリエイトが、コンバースブランドのバスケットボールウェア・バッグのライセンシーとして、バンダイナムコエンターテインメントの人気ゲームIP「パックマン」とのコラボレーションTシャツを発売する。

今回登場するのは、パックマンの世界観に、バスケットボールの要素を取り入れ、桜や富士山といったモチーフと組み合わせた2型。



「CBS262368 ホワイト」

「バスケットボール」と「ゲームカルチャー」を掛け合わせたデザインは、パックマンのファンはもちろん、すべてのバスケットボールプレイヤーにおすすめのアイテムとなっている。

商品特徴は、世界的人気ゲーム「パックマン」とのコラボレーションアイテムとのこと。バスケットボールモチーフとパックマンの世界観を融合したオリジナルデザインとなっている。バスケットボールモチーフと、富士山や桜のモチーフとを組み合わせた2デザインを展開する。吸汗速乾素材を採用し、スポーツシーンでも快適な着心地を実現した。

［小売価格］4950円（税込）

［発売日］

アルペンポップアップストア：6月5日（金）

全国一斉発売：6月21日（日）

ゼット＝https://zett.jp