カバヤ食品が展開する、ココロときめくキラキラペンダント「セボンスター」のペンダントをチャームにしたカプセルトイ新商品「セボンスター マイチャーム」を、ブライトコミュニケーションから6月8日に順次発売した。

「セボンスター」は、女の子が憧れるキラキラの世界観を詰め込んだデザインが特長のペンダントアクセサリー付の玩具菓子。1979年の発売以来大切にし続けてきた「セボンスター」の世界観と、いつの時代にもときめくかわいいデザインが、女の子たちに長年愛され続けている。



「セボンスター マイチャーム」

「セボンスター」の世界観をいかして生まれた「セボンスター マイチャーム」は、「セボンスター」のカプセルトイとして初となるチャームタイプの商品となっている。持ち物に付けて楽しめるシリコンゴム付きのチャームタイプにすることで、ファスナーや傘の持ち手などに簡単に取り付けられ、「セボンスター」のかわいさを身近に楽しむことができる。

「セボンスター」は今後も、キラキラの世界観を様々な形に詰め込み、世代を超えたすべての女の子たちに、ときめきを広げていく。

［小売価格］1回300円（税込）

［発売日］6月8日（月）から順次

カバヤ食品＝https://www.kabaya.co.jp