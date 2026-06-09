イオンは、6月12日から「イオン」「イオンスタイル」「フジ」などイオングループ店舗（店舗によって取り扱いのない場合がある。数量限定商品）において、マスターソムリエ高野豊氏監修のもと、愛媛県産ポンカン果汁を使って合同酒精と共同企画した「愛媛ポンカンサワー」を数量限定で発売する。

今回発売する「愛媛ポンカンサワー」は、ポンカン生産量日本一を誇る愛媛県産にこだわった、みずみずしいポンカンの果汁の味わいが特長のサワー。人工甘味料は使用せず、ポンカン果汁の甘味と爽やかな酸味の味わいを生かすため、低アルコール3％に仕上げている。また、缶には道後温泉と坊っちゃん列車がデザインされ、愛媛県のご当地感を表現している。

愛媛県とイオンは、2011年に地域活性化包括連携協定を締結しており、地産地消の推進や県産品の販路拡大、オリジナル商品の開発などの取り組みを実施している。酒類においては、2021年から「愛媛ポンカンサワー」を販売しており、今回で第5弾となる。

イオンはこれからも、エリアの特産品を通じた地域に根差す商品を届けることで、日々の暮らしを豊かに彩る提案を行うとともに、地域の人々とさまざまな活動に取り組んでいく考え。

［小売価格］128円（税別）

［発売日］6月12日（金）

イオン＝https://www.aeon.info