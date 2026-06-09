イオン、マスターソムリエ高野豊氏監修の愛媛県産ポンカンを使って合同酒精と共同企画した「愛媛ポンカンサワー」を数量限定発売
イオンは、6月12日から「イオン」「イオンスタイル」「フジ」などイオングループ店舗（店舗によって取り扱いのない場合がある。数量限定商品）において、マスターソムリエ高野豊氏監修のもと、愛媛県産ポンカン果汁を使って合同酒精と共同企画した「愛媛ポンカンサワー」を数量限定で発売する。
今回発売する「愛媛ポンカンサワー」は、ポンカン生産量日本一を誇る愛媛県産にこだわった、みずみずしいポンカンの果汁の味わいが特長のサワー。人工甘味料は使用せず、ポンカン果汁の甘味と爽やかな酸味の味わいを生かすため、低アルコール3％に仕上げている。また、缶には道後温泉と坊っちゃん列車がデザインされ、愛媛県のご当地感を表現している。
愛媛県とイオンは、2011年に地域活性化包括連携協定を締結しており、地産地消の推進や県産品の販路拡大、オリジナル商品の開発などの取り組みを実施している。酒類においては、2021年から「愛媛ポンカンサワー」を販売しており、今回で第5弾となる。
イオンはこれからも、エリアの特産品を通じた地域に根差す商品を届けることで、日々の暮らしを豊かに彩る提案を行うとともに、地域の人々とさまざまな活動に取り組んでいく考え。
［小売価格］128円（税別）
［発売日］6月12日（金）
イオン＝https://www.aeon.info