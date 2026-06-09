ヒルトン東京 2階バー＆ラウンジZATTAでは、6月15日から、夏の夜を甘く爽やかに彩るバー限定の夜パフェ2種を提供する。

瑞々しいフレッシュメロンやマンゴー、とろけるようなピーチコンポートなど、旬の果実を幾重にも重ねたサマーパフェは、ひと匙ごとに異なる味わいや食感が広がる贅沢なレイヤーで構成される。ジューシーで繊細な甘さの果実の旨みを引き立てるカクテルやシャンパンとともに味わえば、バーならではの美しいケミストリーも楽しめる。ライブミュージックやDJパフォーマンスが心地よく響くムーディーな空間で、夏限定パフェを味わう甘美なひと時を過ごしてみては。



「ゴールデンリヴィエラ」

「ゴールデンリヴィエラ」は、太陽をたっぷり浴びた南国の果実を閉じ込めた、華やかなトロピカルパフェ。マンゴームースに、爽やかな酸味のレモンタイムゼリー、フレッシュマンゴーとオレンジを重ね、濃厚ながら後味は軽やかに仕上げた。トップには、アサイーベリーヨーグルトソルベを添え、ヨーグルトのまろやかな酸味が果実の甘みを引き立てる。香ばしく焼き上げたハニカム型チュイルやキャンディドオレンジ、エディブルフラワーがリゾート気分を掻き立てる一品となっている。



「ブラッシュラグーン」

「ブラッシュラグーン」は、瑞々しいメロンと桃を主役にした涼やかな夏のパフェ。たっぷりのフレッシュメロンやピーチコンポート、ココナッツゼリーを重ね、ココナッツソルベが南国を思わせる爽やかな余韻を広げる。抹茶風味のタピオカの食感とほろ苦さ、ザクザクとしたフィユティーヌの香ばしさが絶妙なアクセントとなり、ひと口ごとに変化する味わいを楽しめる。レースのように繊細なホワイトチョコレートとエディブルフラワーを冠し、エレガントなパフェに仕上げた。

［［夏の夜パフェ］概要］

会場：バー＆ラウンジZATTA（2階）

期間：6月15日（月）

営業時間：11:00〜23:00（金・土・祝前日 〜24:00）

※パフェ提供時間は17:00

料金：ゴールデンリヴィエラ：2800円／ブラッシュラグーン 2900円（税、サービス料込）

ヒルトン東京＝https://tokyo.hiltonjapan.co.jp