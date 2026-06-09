カルビーは、じゃがいもの味わいと独自の食感が楽しめる「Jagabee」から、“地域の味”として「Jagabee 九州しょうゆ味」を6月15日から、全国のコンビニエンスストアで期間限定発売する。

「Jagabee」は、じゃがいもの味わいにこだわり、素材そのまま、皮つきじゃがいもを使用し、独自のカリッサクッホクッとした食感が心地よいスナックで2006年に発売した人気ブランド。

今回、地域ならではのおいしさを「Jagabee」で手軽に楽しめる新シリーズとして、「地域の味」をコンビニエンスストア限定で発売する。第一弾は九州で親しまれている甘みが特徴の九州しょうゆの味わいを採用した。ポテトチップスなどでも高い人気と販売実績を誇るフレーバーになっている。「九州しょうゆ味」のスナック菓子ファンの人々にも楽しめる、甘みとうま味の絶妙なバランスがクセになる期間限定の「Jagabee」とのこと。

商品特長は、九州でおなじみの、まろやかな甘さが特徴の九州しょうゆの味わいを再現した。あと引く鶏だしのうま味を効かせることで次々と食べ進めたくなる、やみつきになるおいしさとなっている。

パッケージは、しょうゆの別名である「むらさき」を基調とし、上質感が伝わるデザインにした。九州で有名な西郷隆盛の着流し姿をイメージした「Jagabee」のキャラクター「ポッタ」のイラストをあしらい、ご当地の味であることを演出した。

［小売価格］170円前後（税込）

［発売日］6月15日（月）

カルビー＝https://www.calbee.co.jp