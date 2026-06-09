三菱鉛筆は、7月1日から印鑑ホルダー等一部商品、9月1日からボールペン等一部商品について、参考価格を引き上げる。

昨今、原材料価格やエネルギーコスト、物流コスト、人件費などの高騰が続いており、企業努力だけでは各種コストの上昇分を吸収することが困難な状況となっている。

ついては、これまでと同等の品質を維持し、安定的に商品を提供していくため、やむを得ず価格改定を実施する。

対象商品および価格改定率は、印鑑ホルダーおよびカートリッジは参考価格に対して17％、シャープ消しゴムは参考価格に対して25％〜100％、シャープは参考価格に対して20％、シャープは参考価格に対して20％、油性ボールペンは参考価格に対して20％、スタイルフィットは参考価格に対して25％、ユニボールワンは参考価格に対して25％、ユニボール シグノは参考価格に対して20％〜33％、プロマークは参考価格に対して20％、蛍光ペンは参考価格に対して20％、ホワイトボードマーカーは参考価格に対して11％〜43％となる。

［改定日］

印鑑ホルダーおよびカートリッジ：7月1日（水）から

シャープ消しゴム：9月1日（火）から

シャープ：9月1日（火）から

油性ボールペン：9月1日（火）から

スタイルフィット：9月1日（火）から

ユニボール ワン：9月1日（火）から

ユニボール シグノ：9月1日（火）から

プロマーク：9月1日（火）から

蛍光ペン：9月1日（火）から

ホワイトボードマーカー：9月1日（火）から

三菱鉛筆＝https://www.mpuni.co.jp