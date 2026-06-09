『ごみ清掃芸人』としても活動するお笑いコンビ『マシンガンズ』の滝沢秀一さんが6月9日、自身のXを更新。「今日のごみトリビア」を紹介しました。



【写真を見る】【 ごみ清掃芸人 】 牛乳パックのリサイクル呼びかけ 「切って、洗って、スーパーに持っていけば、6枚でトイレットペーパーひとロールになりますよ！」 【マシンガンズ滝沢】



滝沢さんは「牛乳パックをそのまま出す方がいますが、切って、洗って、スーパーに持っていけば、6枚でトイレットペーパーひとロールになりますよ！」と投稿。





「有料袋の方は袋代の節約にもなります。」と綴り、牛乳の紙パックのリサイクルを呼びかけました。





また紙パックを開いた画像を添えて「手で簡単に切れますよ！」と、リサイクルに出す形態について紹介しました。





滝沢さんは、日々SNSを通じ「ごみトリビア」を投稿し、啓発活動に努めています。





※ごみの分別方法や回収ルールは自治体によって異なります。必ずお住まいの自治体の指示をご確認ください。

【担当：芸能情報ステーション】