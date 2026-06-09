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『ごみ清掃芸人』としても活動するお笑いコンビ『マシンガンズ』の滝沢秀一さんが6月9日、自身のXを更新。「今日のごみトリビア」を紹介しました。
 

【写真を見る】【 ごみ清掃芸人 】　牛乳パックのリサイクル呼びかけ　「切って、洗って、スーパーに持っていけば、6枚でトイレットペーパーひとロールになりますよ！」 【マシンガンズ滝沢】


滝沢さんは「牛乳パックをそのまま出す方がいますが、切って、洗って、スーパーに持っていけば、6枚でトイレットペーパーひとロールになりますよ！」と投稿。
 


「有料袋の方は袋代の節約にもなります。」と綴り、牛乳の紙パックのリサイクルを呼びかけました。
 


また紙パックを開いた画像を添えて「手で簡単に切れますよ！」と、リサイクルに出す形態について紹介しました。
 


滝沢さんは、日々SNSを通じ「ごみトリビア」を投稿し、啓発活動に努めています。
 


※ごみの分別方法や回収ルールは自治体によって異なります。必ずお住まいの自治体の指示をご確認ください。

【担当：芸能情報ステーション】