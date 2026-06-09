ホテルニューグランドは、7月1日〜8月31日まで、「ピーターラビットのドレスティ・アペロ」を販売する。夕食前に軽くお酒を楽しむ習慣の“アペロ”から着想を得て、平日の夜17時以降に提供している「ドレスティ・アペロ」。今回、ピーターラビットの作者ビアトリクス・ポター生誕160周年を記念したドレスティ・アペロを期間限定で提供する。

「ラディッシュと香草バター」や「サーモンリエットのサンドウィッチ」、「たまねぎとベーコンのキッシュ ラベンダーの香り」など、絵本に登場する様々なエピソードを各種セイボリーで表現した。今もなお世界中で愛され、多くの人々を魅了し続けるピーターラビットの世界を存分に堪能できるドレスティ・アペロを、ぜひ楽しんでほしい考え。

［販売概要］

販売期間：7月1日（水）〜8月31日（月）

※平日限定、前日正午までに要予約

提供時間：17:00〜20:00（L.O.19:30）

料金：一人1万円（税込・サービス料込）

提供店舗：本館1階 ロビーラウンジ ラ・テラス

問合せ：本館1階 ロビーラウンジ ラ・テラスまたはレストランリザベーション課／045−681−1841（代表）

ホテルニューグランド＝https://www.hotel-newgrand.co.jp