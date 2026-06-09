◇日本カーリング選手権大会 横浜2026(6月7日〜14日、横浜BUNTAI)

カーリング日本一を決める今大会に、ロコ・ソラーレが出場。しかし、2次予選リーグ進出に黄色信号が点滅しています。

1次予選リーグは5チームがAブロックBブロックに分かれて総当たり戦。上位3チームが2次予選リーグに進出。その中の上位4チームがプレーオフに進出します。

1勝0敗で迎えた8日の1次予選リーグでは、SC軽井沢クラブと対決するも、0-8の負けを喫したロコ・ソラーレ。9日のフィロシーク青森との試合でも苦戦を強いられます。

第6エンドで1点を獲得しリードし迎えた第7エンド。ロコ・ソラーレの藤澤五月選手が最後の一投を投じますが、2つのストーンは惜しくもハウスの外にはじき出すことができません。このエンドは、フィロシーク青森の的確なショットがさえ渡り、3点のビッグエンドとなりました。

その後、ロコ･ソラーレは第8エンドで1点を巻き返すも、第9エンドでは藤澤選手のラストショットが相手のストーンに触れずハウスの外へ。フィロシーク青森が最後のストーンを枠に入れ4点を追加され、5ｰ10でロコ･ソラーレが降参のコンシード。2次予選リーグ進出に、暗雲が立ち込めています。

▽6月9日の女子の結果

札幌国際大学 8-5 チーム御代田

北海道銀行 15-5 フォルティウス

フィロシーク青森 10-5 ロコ･ソ

ラーレ

中部電力 6-4 GRANDIR

フィロシーク青森 - 中部電力

札幌国際大学 - 京都大学

GRANDIR - SC軽井沢クラブ

北海道銀行 - チーム御代田

▽各ブロックの成績

【Aブロック】

GRANDIR 1勝2敗

ロコ･ソラーレ 1勝2敗

SC軽井沢クラブ 2勝0敗

中部電力 1勝1敗

フィロシーク青森 1勝1敗

【Bブロック】札幌国際大学 1勝2敗フォルティウス 2勝1敗京都大学 0勝2敗チーム御代田 1勝1敗北海道銀行 2勝0敗