家族で流星群を見るため「公園の駐車場」で“車中泊”。管理者から「無断宿泊ですよ！」と注意されましたが、一体何が悪いのでしょうか? 駐車場の利用ルールを解説！

公園の駐車場は宿泊場所として使えるとは限らない

公園の駐車場は、基本的には公園を利用する人が車を止めるための場所です。流星群を見るために夜間利用すること自体が直ちに問題になるとは限りませんが、駐車場を宿泊場所として使えるかどうかは別の話です。

多くの公園では、利用時間が決められています。夜間閉鎖される公園や、駐車場の利用時間が日中に限られている公園もあります。利用時間外に車を止め続けたり、車内で朝まで寝たりすれば、管理者から注意を受ける可能性があります。

また、公園は都市公園法や自治体の条例、施設ごとの利用規則に基づいて管理されています。国土交通省は、都市公園に関する法令や運用指針を公表しており、実際の利用ルールは自治体や公園管理者が定める形になります。公園ごとに禁止行為や利用時間が異なるため、「他の公園でできたからここでもできる」とは限りません。

テントを張っていないとしても、寝袋を使う、窓に目隠しをする、長時間駐車する、深夜から朝まで滞在するなどの状況があれば、管理者から「宿泊目的」と見なされることがあります。管理者から注意された場合、その公園では認められていない利用だと考え、速やかに従うのが安全です。



テントを張らなくても迷惑行為や目的外利用になることがある

「車内で寝ただけだから問題ない」と思うかもしれません。しかし、施設管理の面では、テントを張ったかどうかだけで判断されるわけではありません。駐車場を長時間占有し、夜間に滞在していること自体が問題視される場合があります。

たとえば、エンジンをかけたまま寝ると、騒音や排気ガスで近隣や他の利用者に迷惑をかけます。ドアの開け閉め、話し声、ライト、音楽、トイレや水道の長時間利用なども、深夜には目立ちやすくなります。ゴミを置いて帰る、車外にイスやテーブルを出す、火を使うといった行為があれば、さらに問題になります。

また、管理者にとっては防犯や安全管理の問題もあります。夜間に車が長時間止まっていると、不審車両、事故、急病、火災、トラブルの可能性を考えなければなりません。公園側が宿泊利用を想定していない場合、管理体制が整っていないこともあります。

自治体や公園によっては、駐車場での車中泊、キャンプ行為、火気使用、夜間滞在を明確に禁止している場合があります。看板に「宿泊禁止」「車中泊禁止」「夜間駐車禁止」などと書かれていれば、それに従う必要があります。書かれていなくても、管理者から注意された時点で、その場での継続利用は避けましょう。



流星群を見るなら事前に許可された場所を選ぶ

流星群を家族で楽しみたいなら、事前に夜間利用できる場所を調べることが大切です。公園によっては、夜間の天体観測イベントを行っていたり、管理者が夜間利用を認めていたりする場合があります。一方で、夜間閉鎖や宿泊禁止の公園もあります。

安全に楽しむなら、まず公園の公式サイトや管理事務所に確認しましょう。「夜間に流星群を見たい」「駐車場を何時まで使えるか」「車内で仮眠してよいか」を具体的に聞くことが重要です。車中泊を予定しているなら、車中泊可能なRVパーク、オートキャンプ場、道の駅の公式ルール、宿泊施設などを選ぶほうが安心です。

家族連れの場合は、防犯面も考える必要があります。人気のない公園駐車場で朝まで過ごすのは、管理者に注意されるだけでなく、防犯上も不安があります。子どもがいる場合は、トイレの明るさ、緊急時の連絡手段、周囲の人の有無、携帯電話の電波状況も確認しましょう。

また、夜間の山間部や郊外では、寒さや野生動物にも注意が必要です。天体観測を楽しむつもりが、体調不良やトラブルにつながっては意味がありません。事前に許可された場所を選び、短時間の観察にするか、宿泊施設と組み合わせて計画しましょう。



まとめ

公園の駐車場で車中泊をした場合、テントを張っていなくても問題になることがあります。公園の駐車場は宿泊施設ではなく、公園利用者のための駐車場所です。利用時間外の滞在や宿泊目的の長時間駐車は、管理者のルールに反する可能性があります。

管理者から「無断宿泊にあたる」と注意された場合、その公園では車中泊が認められていないと考え、速やかに移動するのがよいでしょう。エンジン音、話し声、ライト、ゴミ、長時間占有などがあれば、他の利用者や近隣への迷惑にもなります。

流星群を見に行くなら、事前に公園の利用時間や夜間利用の可否を確認しましょう。車中泊をする予定があるなら、RVパークやオートキャンプ場など、宿泊が認められている場所を選ぶのが安心です。ルールを守って場所を選べば、家族での天体観測も気持ちよく楽しめます。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー