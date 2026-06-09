「御上先生」生徒役女優、証明写真公開「プリクラみたい」「盛れすぎ」と反響
【モデルプレス＝2026/06/09】TBS日曜劇場「御上先生」に生徒役として出演していた女優の吉柳咲良が6月8日、自身のInstagramを更新。証明写真を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】「御上先生」生徒役美女「プリクラみたい」盛れすぎ証明写真
吉柳は「みなさんは最近いかがお過ごしですか。私は絶賛風邪を引いております。超元気だったのに 急に風邪をひきました。あんまり風邪をひかないので悔しい！」とつづり、写真を複数枚投稿。左耳に髪をかけ、カメラを見つめる吉柳の証明写真を披露した。
そのほか、川を背景に茶色のキャップに黒のアウターを羽織りカメラを振り返る姿や、赤のドレスでカメラを見つめる姿など吉柳が自身で考えた思いとともに公開している。
この投稿には「早く風邪が治りますように」「証明写真なのに素敵すぎる」「証明写真盛れすぎ」「プリクラみたい」「少しでも体を休めてね」「ずっと応援してる」などとエールが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「御上先生」生徒役美女「プリクラみたい」盛れすぎ証明写真
◆吉柳咲良、証明写真を公開
吉柳は「みなさんは最近いかがお過ごしですか。私は絶賛風邪を引いております。超元気だったのに 急に風邪をひきました。あんまり風邪をひかないので悔しい！」とつづり、写真を複数枚投稿。左耳に髪をかけ、カメラを見つめる吉柳の証明写真を披露した。
◆吉柳咲良の投稿に反響
この投稿には「早く風邪が治りますように」「証明写真なのに素敵すぎる」「証明写真盛れすぎ」「プリクラみたい」「少しでも体を休めてね」「ずっと応援してる」などとエールが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】