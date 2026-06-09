【ナコルル THE KING OF FIGHTERS XV Ver.】 12月 発売 価格：22,000円

コトブキヤは、フィギュア「ナコルル THE KING OF FIGHTERS XV Ver.」を12月に発売する。価格は22,000円。

本商品は、「THE KING OF FIGHTERS XV」より特別参戦キャラクター「ナコルル」を、KOF XV意匠でフィギュア化したもの。

ママハハを腕にとめ穏やかに微笑む姿をモチーフに、可憐な一面が表現。風を受けてなびく髪の造形や衣装に施された細かな紋様など細部まで丁寧に立体化されている。

さらに、「KOF XV」ロゴ入りの専用台座が付属する。

「ナコルル THE KING OF FIGHTERS XV Ver.」詳細

仕様：塗装済完成品フィギュア（一部組立フィギュア含む） スケール：1/8スケール サイズ：全高約250mm（台座含む） 素材：PVC、ABS、アクリル、金属棒

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