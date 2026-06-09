【「新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！」×「機動戦士ガンダム」コラボ】 6月9日 発表 【ケロロ軍曹プラモコレクション ケロロロボMk-II（ティターンズカラー）】 6月26日 発売予定 価格：2,200円

「新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！」メインビジュアル

6月26日に公開予定の映画「新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！」と「機動戦士ガンダム」とのコラボレーションが実施される。

今回、「ケロロ軍曹」の数あるパロディのなかでも特に関わりが深い「機動戦士ガンダム」と初の正式コラボが実現。本コラボを記念して新たなコラボプラモが登場する。「ケロロロボMk-II」がティターンズカラーになった「ケロロ軍曹プラモコレクション ケロロロボMk-II（ティターンズカラー）」が6月26日に発売される。価格は2,200円。また「ガンダムMk-II」もケロロ仕様になって登場する。

ケロロ軍曹プラモコレクション ケロロロボMk-II（ティターンズカラー）

6月26日 発売

価格：2,200円

RG 1/144 RX-178 ガンダムMk-II（ケロロ仕様）

プレミアムバンダイホビーオンラインショップにて、「RG 1/144 ガンダムMk-II」がケロロ仕様になって登場。詳しくは続報にて公開される。

映画「新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！」6月26日公開

「ケロロ軍曹」は、1999年より「月刊少年エース」にて連載中のマンガ家・吉崎観音氏による作品。2004年4月にアニメ放送がスタートし、20周年を迎えた2024年4月1日に公式YouTubeチャンネルにてアニメ化20周年の新プロジェクト始動が発表された。アニメ20周年記念プロジェクトの一環として、劇場版としては2010年以来16年ぶりとなる「新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！」が公開される。

ケロロ小隊の前にガンダムが現われるシーンの本編映像のほか、吉崎観音氏、「機動戦士ガンダム」のキャラクターデザインを務めた安彦良和氏が描くコラボイラストも到着した。

コラボイラスト

【本編映像】

吉崎観音氏が描く「機動戦士ガンダム 劇場版三部作」のケロロオマージュ、そして安彦良和氏が描くアムロ・シャア・ケロロが仲良く腕を組む超豪華なコラボイラストが公開。「ケロロ軍曹」と「機動戦士ガンダム」ファンにはたまらない仕上がりになっている。

【コラボイラスト】

安彦良和氏イラスト

吉崎観音氏イラスト（1）

吉崎観音氏イラスト（2）

吉崎観音氏イラスト（3）

6月26日よりパンフレットやステッカーなどの劇場物販グッズが上映劇場（一部劇場を除く）にて販売される。

【新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！】

6月26日（金）全国公開

配給：KADOKAWA、バンダイナムコフィルムワークス

(C)吉崎観音／KADOKAWA・劇場版ケロロ軍曹製作委員会