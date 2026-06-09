7月26日に幕張メッセにて開催される「ワンダーフェスティバル2026［夏］」において、オリジナル特別企画第2弾「空想いきものワンフェス」が実施される。

本企画では、150組を超える出展者（ディーラー）による250点以上の“空想いきもの”作品が展示エリアに集結。まだ誰も見たことのない未知のいきものたちが、この夏ワンフェス会場に姿を現わす。会場では、プロ造形作家による特別展示や体験コーナーでのワークショップ、公式ステージでの講演、ディーラーとの交流企画も展開される。

「空想いきものワンフェス」開催概要

・開催日時：7月26日（日）10時～17時

・場所：幕張メッセ国際展示場7ホール（ワンダーフェスティバル2026［夏］内）

※空想いきものワンフェスをお楽しみいただくには「ワンダーフェスティバル2026［夏］」のチケットが必要です。

※体験コーナーは8ホールにて実施予定です。また、別途参加費用がかかります。

企画紹介

企画（1）：150組以上が参加する“空想いきもの”展示エリア

7ホール特設ブースでは、一般ディーラーによる“空想いきもの”造形作品が並ぶ展示エリアが設けられる。オリジナル作品企画第1弾の「いきものワンフェス」を上回る150組以上のディーラーが参加し、妖怪やUMA、神話生物、ファンタジー、オリジナルの5つの部門に分かれた展示エリアで作品を鑑賞できる。

UMA部門

ファンタジー部門

神話生物部門

妖怪部門

オリジナル部門

企画（2）：プロ造形作家の作品展示

卓越した技術と独自の感性を持つ4名のプロ造形作家による特別展示が実施される。それぞれの作品に込められた造形表現の奥深さを会場で体感できる。

【松村しのぶ氏】

1962年山口県生まれ。哺乳類、爬虫類、昆虫、魚類、恐竜に至るまで、あらゆる生物への深い造詣を持つ生物造形とイラストレーションの第一人者。1999年発売のチョコエッグ「日本の動物コレクション」にて、その圧倒的な造形力が広く注目を集め、日本を代表する造形作家として知られる存在となった。ニューヨーク自然史博物館へ恐竜復元モデルを提供するなど、国内外で高い評価を獲得。膨大な知識に裏打ちされたリアリスティックかつ生命感あふれる表現を得意とし、多数の生物フィギュアを制作している。また、オリジナルドラゴンや、生物的解釈を融合した「エヴァンゲリオン初号機」など独創的な作品群でも知られる。令和6年には「文化庁長官表彰」を受彰。

カプセルQミュージアムＵＭＡ大全（チュパカブラ）

【古田悟郎氏】

独自の発想と高密度なディテール表現で注目を集める造形作家。生物としての説得力と、空想世界ならではのドラマ性を両立した作品を特徴とし、鋭い観察力に基づく骨格・筋肉表現や、素材感を活かした造形で高い支持を得ている。幻想生物やクリーチャー造形を中心に、静止した立体でありながら今にも動き出しそうな躍動感を追求。リアルとフィクションの境界を行き来する作風は、多くの造形ファンを魅了している。展示・立体作品を通じて、空想生物造形の新たな可能性を切り拓き続けている。

ドラゴン

【秋山徹郎氏】

1980年代初頭より活動するモデラー・原型師であり、日本における“美少女フィギュア”黎明期を切り拓いた先駆者のひとり。1983年にはアニメ・漫画系フィギュアモデラーサークル「OFF（Original FigureFactory）」を立ち上げ、ワンダーフェスティバル第1回からディーラー参加。当時まだ主流ではなかったアニメ・漫画キャラクターの立体化を積極的に行ない、美少女フィギュア文化の礎を築いた。その後はゲーム業界へ転身し、「たまごっち」の共同開発にも携わる。現在はホビー業界に戻り企画・造形分野を中心に活躍するかたわら、自身のクリエーター活動にも余念がない。

ジフモン「ピノポット」

【樹山氏】

動物造形を中心に活動する造形作家。「玩具箱(gangubako)」名義で作品を発表し、キット販売や塗装済み完成品、商業原型制作など幅広く手がけている。実在生物への深い観察に基づき、毛並みや筋肉、骨格だけでなく、生き物が見せる一瞬の仕草や感情までも感じさせる繊細な表現を得意とする。犬・猫など身近な動物から野生動物まで幅広い題材を制作し、リアルな再現性と作家独自の温かみを併せ持つ作品群で高い支持を獲得。静止した立体でありながら“今にも動き出しそう”と評される生命感あふれる造形は、多くの動物・造形ファンを魅了している。

九尾の狐

企画（3）：空想おてがみコーナー

会場で発見した“空想いきもの”について手紙を送る「空想おてがみコーナー」が実施される。会場で預かった空想おてがみは、後日ディーラーのもとへ届けられる。

※空想おてがみの送り方詳細は後日特設ページにて公開予定。

企画（4）：フォトスポット

【氷彫刻展示】

会場では、“空想いきもの”をモチーフにした氷彫刻展示も実施。透明な氷から削り出される幻想的な造形作品が、夏のワンフェス会場を彩る。一部時間帯では彫刻師による制作実演の実施を予定

※画像はイメージです

【千葉市動物公園が今年も参加】

昨年の「いきものワンフェス」に引き続き、千葉市動物公園の参加が決定。“空想いきもの”を生き物のプロならではの視点で楽しめる展示を予定

企画（5）：体験コーナー

空想いきものをモチーフにした塗装体験プログラムを会場で実施予定。内容や参加方法、定員情報、予約方法などの詳細は、順次特設サイトにて案内される。

実施予定プログラム「ドラゴン塗装体験」（塗装済みのサンプル画像）

※体験コーナーへの参加には、ワンダーフェスティバル2026［夏］の入場券と、別途体験料が必要です。

その他

その他にも、公式ステージでの講演やオフィシャルグッズショップでのグッズ販売も予定されている。

お得な前売り入場券を現在発売中

「空想いきものワンフェス」を楽しむためには、「ワンダーフェスティバル2026［夏］」の入場券が必要。前売り券はイベント開催前日の7月25日23時59分まで販売されている。詳細は入場チケットのページで確認できる。

□入場チケットのページ

「ワンダーフェスティバル2026［夏］」開催概要

開催日時：7月26日（日）10時～17時

開催場所：幕張メッセ国際展示場1～8ホール（〒261-8550 千葉県千葉市美浜区中瀬2-1）

主催：ワンダーフェスティバル実行委員会／株式会社海洋堂

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