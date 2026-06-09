

狩野英孝が出演「ダニアーススプレー」CM

狩野英孝が出演する、アース製薬株式会社（以下 「アース製薬」）新WebCM『ダニアーススプレー』が９日、公開された。

【動画】狩野英孝が出演「ダニアーススプレー」CM＆メイキング＆インタビュー映像

ダニアレルギーを含む100種類以上のアレルギーを持つ芸能界屈指のアレルギー体質である狩野英孝が、日常の中に潜む“見えない脅威＝ダニ”に翻弄されながらも、立ち向かう様子を、コミカルかつ臨場感たっぷりに描いた新WebCMとなっている。

WebCM撮影日の舞台裏を収録したメイキング映像を、6月9日より公開した。狩野が娘役の子役と話をしたり、 ダニ役のキャストと撮影後に談笑したりするなど和気あいあいとした現場の様子を収録。狩野がスプレーを片手にキザにダニ退治をする姿を見て、 思わず笑いに包まれるなど終始和やかなムードで撮影が行われた。 狩野がダニからくすぐられるシーンでは、「素晴らしい」といった声が次々とあがるなどは迫真の絶叫リアクション。ダニに囲まれつつも退治する姿で、ダニの恐ろしさをコミカルに伝える内容となっている。

狩野英孝インタビュー（一部抜粋）

――WebCM 撮影の感想や、撮影中印象に残っている出来事があれば教えてください。

WebCM 撮影は役者の方を含め、密集した形での撮影になったので、絆がすごく深まりました。1カット1カット撮影後にみんなで拍手して喜んだりしてフレンドリーな現場でした。ダニ役の方は老若男女いらっしゃり、 待ち時間はちびっこたちと話したりして、すごく素敵な作品を撮ることができました。――今回の撮影で、特に大変だったことはありましたか。

ベッドの上で大勢のダニ役の方に何度もくすぐられる時は、 どっと疲れましたし達成感もありました。あと、 部屋をガチャっと入った時に大人数のダニ役の方にギョロっと見られると、 演技とはいえ、 本当に驚いてしまいました。 どうしようといった緊張感が走り、 リアルが混じった演技をすることができて良かったです。――ダニは一家に数千万匹いると話を聞いてどのような印象を受けましたか。

僕なんかは、 正直知ってます。 今思い返すと、 ダニ問題やハウスダストアレルギーに悩んでいた小学生時代には、 記憶では、 こういうアイテムはなかったんですよ。 当時お母さんが何十万円もする掃除機を買ってなんとか対策をしてくれていたのを思い出しました。 家ロケでも、 敏感なので入った瞬間「この家いるな」と霊感みたいな、”ダニ感”があるので、家の中に数千万匹いるのは知識として知ってました。――ダニは綺麗なお家でも発生すると言われているのですが、狩野さんのご自宅はどうですか

ダニの死骸なども含まれるハウスダストアレルギーを幼少期から持っているので、 ずっと悩まされてきました。窓を開けて換気をしたりするものの、常に目に見えない恐怖を実感しています。――今回のWebCM はどのような人に届いてほしいと思いますか。

ダニに悩んでいる人たちに情報を今後も共有していきたいです。 自分自身はアレルギー検査をして、アレルギーを把握している。まだ大丈夫だと思っている人にこそダニの恐怖を知って欲しいし、 この 『ダニアーススプレー』 を是非使って対策をして欲しい。もちろん今アレルギーやダニ対策に悩んでいる人にも使ってもらってこの効果を実感してほしい。対策がとても大事です。――このインタビュー動画をご覧の皆さんへにメッセージをお願いします。

ハウスダストに悩まれている方、 ダニに悩まれている方、 そしてこれから対策をしようとしている方、このダニアーススプレーを使えば、「効果てき面、僕イケメン」ということで、是非みなさん対策のほどよろしくお願いいたします！