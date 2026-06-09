◆米大リーグ ブルージェイズ２―５フィリーズ（８日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）は８日（日本時間９日）、本拠地・ブルージェイズ戦に「４番・三塁」でフル出場したが、４打数無安打２三振に終わり、連続試合安打は「６」、連続試合出塁も「１４」でストップした。６月７試合目で初の無安打で、打率は２割３分１厘となった。相手先発は今季メジャー左腕史上最長の５０回２／３無失点を達成したＣ・サンチェス。岡本は２三振を含む３打席無安打と苦戦も、守備では元巨人同僚のＡ・ガルシア外野手のタイムリーを幻にする好守などで奮闘した。

サイ・ヤング賞候補左腕に封じられた。第１打席は、代名詞のチェンジアップで３球三振。第２打席はシンカーを捉えたが、打球速度９７マイル（約１５６キロ）、３６８フィート（約１１２メートル）の当たりは惜しくも中堅手正面だった。第３打席はファウルで粘るが、最後はチェンジアップで再び空振り三振。「コントロールが良かったです」と岡本はポツリ。岡本に対しての１４球のうち、宝刀チェンジアップは計７球。うち４球が空振り、１球がファウルだった。

今月６試合で全て安打を記録してきたが、第４打席も、２番手ケラーの前に左飛。６連続試合安打＆１４試合連続出塁は更新できず。打席では、悔しい結果となったが、ホットコーナーでは、この日も的確な判断と送球が冴えた。

３回は元巨人で、２回に先制２ランを放ったガルシアの打球速度９５・３マイル（約１５３・４キロ）の左翼線へのゴロに横っ跳び。倒れ込んで打球を止めると、瞬時に起き上がり、迷うことなく本塁送球。抜けていれば、走者２人が生還し、更に傷口が広がるところを体を張って失点を阻止した。本拠地は大歓声に包まれ、地元ラジオ中継は「カズマ・オカモトのナイス・プレー。難しい当たりに飛び込んで、ホームにストライクを投げ込みました」と絶賛したが、本人は「あれは、止めないといけないプレーです」と涼しい顔だ。

ガルシアと岡本は、１６年に巨人でわずかに重なっている。今春フロリダ州での春季キャンプのオープン戦では、１０年ぶりの再会してハグするシーンも。”元巨人戦士の攻防”で、ガルシアの打点を幻にした岡本は、４回にも無死一塁からターナーの三ゴロで二塁封殺。ファインプレーを連発したが、試合は反撃及ばず２−５。ブルージェイズのシリーズ初戦は７勝１５敗となった。