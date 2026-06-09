大川ぶくぶ氏が描く『FF7』ティファの新衣装イラスト話題「絵が拝めてありがてぇ」
人気漫画『ポプテピピック』などで知られる漫画家・大川ぶくぶ氏が7日、自身のXを更新。ゲーム『FINAL FANTASY VII』の人気キャラ・ティファの新衣装イラストを公開すると、ネット上で話題になっている。
【画像】むちむち！大川ぶくぶ先生が描いた『FF7』ティファの新衣装イラスト
先日、ゲーム『FINAL FANTASY VII リメイク』シリーズの新作となる完結編『ファイナルファンタジーVII リベレーション』が、2027年春に発売されることが発表され、トレンドを席巻しており、ティファの新衣装などがお披露目。
これを受けて大川氏は、ティファの新衣装イラストを投稿。連日、ティファのイラストを投稿しており、ネット上では「ぶくぶさんティファかわいすぎる」「ぶくぶ先生の黒魔道士ウェアのティファ殿とチョコボ頭くんのかわいい絵が拝めてありがてぇ」「ティファは！！！そんな！！ 脚太くないッッッ！」「ぶくぶさんが狂ったようにティファを描き殴っている」などの声が出ている。
『FINAL FANTASY VII リメイク』シリーズは、1997年に発売された『FINAL FANTASY VII』（原作）のリメイク作品。『FINAL FANTASY VII リメイク』プロジェクト3部作として展開され、2021年に1作目『ファイナルファンタジーVII リメイク』、2024年に2作目『ファイナルファンタジーVII リバース』が発表された。
『ファイナルファンタジーVII リメイクシリーズ』3部作の完結編となる同作では、シリーズ最大のスケールで壮大な冒険が描かれる。飛空艇ハイウインドで星を自由に巡り、広大な世界を探索。仲間たちと一緒に、さらに進化したバトルへ挑む。未知なる旅は、ついに終着点へ…すべての運命は、ここへとつながる物語が展開される。
星を滅ぼす究極魔法「メテオ」の脅威、覚醒する巨大な星の守護者「ウェポン」、そして激化する戦火。終焉へと向かう世界で、宿敵セフィロスが神の域へと近づく中、クラウドと仲間たちは飛空艇ハイウインドに乗り込み、星の運命を懸けた最後の戦いへ挑んでいく。
【画像】むちむち！大川ぶくぶ先生が描いた『FF7』ティファの新衣装イラスト
先日、ゲーム『FINAL FANTASY VII リメイク』シリーズの新作となる完結編『ファイナルファンタジーVII リベレーション』が、2027年春に発売されることが発表され、トレンドを席巻しており、ティファの新衣装などがお披露目。
『FINAL FANTASY VII リメイク』シリーズは、1997年に発売された『FINAL FANTASY VII』（原作）のリメイク作品。『FINAL FANTASY VII リメイク』プロジェクト3部作として展開され、2021年に1作目『ファイナルファンタジーVII リメイク』、2024年に2作目『ファイナルファンタジーVII リバース』が発表された。
『ファイナルファンタジーVII リメイクシリーズ』3部作の完結編となる同作では、シリーズ最大のスケールで壮大な冒険が描かれる。飛空艇ハイウインドで星を自由に巡り、広大な世界を探索。仲間たちと一緒に、さらに進化したバトルへ挑む。未知なる旅は、ついに終着点へ…すべての運命は、ここへとつながる物語が展開される。
星を滅ぼす究極魔法「メテオ」の脅威、覚醒する巨大な星の守護者「ウェポン」、そして激化する戦火。終焉へと向かう世界で、宿敵セフィロスが神の域へと近づく中、クラウドと仲間たちは飛空艇ハイウインドに乗り込み、星の運命を懸けた最後の戦いへ挑んでいく。
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