絶品「小籠包」が無料？！スイーツ小籠包を食べて日本代表を応援！「Paradise Dynasty 京都四条店」

日本初上陸！日本初の直営店！上海・香港・台北、ロサンゼルスなど22都市で複数のブランドを170店舗以上展開し、数々の受賞歴を誇るシンガポール最大規模のレストランチェーン「Paradise Dynasty 京都四条店」では、他店の小籠包レシートを提示すると、に「オリジナル小籠包」が”無料”でもらえる「食べ比べ小籠包」企画が開催中！

小籠包は注文を受けてから包む

小籠包は、注文を受けてから、一つひとつ職人さんが手作業で作るこだわり。生地を薄く伸ばし、中に餡を入れ包んでゆきます。湯気が立ちこめる厨房は、ライブ感満載です。

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バラエティ豊かな中華料理

「Paradise Dynasty」は、お料理の種類の豊富さが魅力の1つ。特製8色小籠包」とはじめとする、中華料理は、どちらのお料理をオーダーしようか悩むのもお食事のお楽しみ♪

「オリジナル小籠包」が無料？！になる

5月13日～7月15日開催中！他店の小籠包レシートを提示すると、「オリジナル小籠包」（5個、税込み880円）が”無料”でもらえる「食べ比べ小籠包」企画を開催。京都観光の食べ歩きにもぴったりです。

日本代表応援メニュー「ブルー小籠包」

4年に1度の世界的サッカーワールドカップを盛り上げようと「ブルー小籠包」を開発。ブルーの皮には「バタフライピー」より抽出した天然色素を使用しており、中には山芋とブルーベリーが入っています。

ホクホクとした食感と爽やかな酸味と甘さ、まるでスイーツのような小籠包です。

甘辛豚肉の細切り炒めクレープ包み

蒸して再度焼き目をつけた、もっちりとしたクレープ生地に、豚肉・きゅうり・ネギなどの具材を乗せて自分好みにアレンジ♪甘辛な豚肉とお野菜を包んでいただきます。

福を呼ぶ海老の黄金包み

お皿に円を描くように並ぶ大きな海老。表面パリッと中はふっくらとジューシー、甘さと海老の香ばしい旨み。一口食べるとまた一口と箸が伸びる中毒性のある一品。

揚州風チャーハン

卵・海老・チャーシュー・などの具材がゴロゴロと入っており、食べ応えのある「揚州風チャーハン」。パラパラ食感のお米と具材をふっくらとした卵が包みこみ、素材の持ち味と軽い口当たりが魅力。

カニみそ豆腐(7月頃販売予定)

ぷるんとなめらかなお豆腐と、上海蟹の濃厚な蟹味噌・身、上海蟹を丸ごとギュッととじこめたような味わいで、”カニ好き”さんには是非食べてみてほしい！このままご飯にかけて食べたくなるくらい、お酒とも相性抜群！

胡麻ダレのA菜サラダ(7月頃販売予定)

シャキッとみずみずしいA菜をきゅうりで包み、添えられた香ばしい風味のお味噌と一緒に、フレッシュなサラダとしてお料理の間にいただくと、口の中がさっぱりとし、食がさらにすすみました。

オリジナルもち米の蒸しケーキ・もち米ときな粉の宮延菓子

蒸したてで提供する「オリジナルもち米の蒸しケーキ」。ふわふわ食感の優しい風味はどこか懐かしい味わい。くるくるとお餅であんこを包んでおり、コクのあるきなこの味わいが絶妙。温かいお茶といただくと気持ちまであたたまります。

香ばしく焼いたカボチャ餅

もっちり生地の中には、ねっとりとしたカボチャのペーストが入っており、カボチャ本来の味わいを感じる中華スイーツ。

Paradise Dynasty 大阪心斎橋クオーツ心斎橋へ7月16日オープン

京都だけでなく、大阪でも「Paradise Dynasty 」の小籠包やお料理を食べられます！ファッション～グルメなどが集まる、大阪心斎橋のランドマーク「クオーツ心斎橋」へ7月16日にオープンします。

Paradise Dynasty 京都四条店

京都市下京区奈良物町364 中央四条ビル2階

電話番号 075-708-7806

営業時間 11時～22時（ラストオーダー21時）

定休日 なし

「食べ比べ小籠包」キャンペーン

2026年5月13日（水）～7月15日（水）

【条件】

他店で小籠包を食べたことが分かるレシートを持参し、当店でご飲食いただくと、オリジナル小籠包（5個、税込み880円）を1グループにつき1つプレゼント。

※2026年5月1日より前のレシートは対象外となります（例：2026年4月13日のレシートは無効）。

※特典だけのご利用は不可となります。必ずフードメニューをご注文下さい。

※スーパーなどで購入した小籠包は対象外となります。

※持参いただいたレシートは回収させていただきます。

・ブルー小籠包：3個900円、5個1,500円、8個2,400円

2026年6月11日（木）～7月31日（金）

・特製8色小籠包：1,980円

・甘辛豚肉の細切り炒めクレープ包み：1,680円

・福を呼ぶ海老の黄金包み：1,580円

・揚州風チャーハン：880円

・オリジナルもち米の蒸しケーキ：680円

・もち米ときな粉の宮延菓子：620円

・香ばしく焼いたカボチャ餅：580円