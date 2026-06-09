絶品「小籠包」が無料？！スイーツ小籠包を食べて日本代表を応援！「Paradise Dynasty 京都四条店」
日本初上陸！日本初の直営店！上海・香港・台北、ロサンゼルスなど22都市で複数のブランドを170店舗以上展開し、数々の受賞歴を誇るシンガポール最大規模のレストランチェーン「Paradise Dynasty 京都四条店」では、他店の小籠包レシートを提示すると、に「オリジナル小籠包」が”無料”でもらえる「食べ比べ小籠包」企画が開催中！
小籠包は注文を受けてから包む
小籠包は、注文を受けてから、一つひとつ職人さんが手作業で作るこだわり。生地を薄く伸ばし、中に餡を入れ包んでゆきます。湯気が立ちこめる厨房は、ライブ感満載です。
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バラエティ豊かな中華料理
「Paradise Dynasty」は、お料理の種類の豊富さが魅力の1つ。特製8色小籠包」とはじめとする、中華料理は、どちらのお料理をオーダーしようか悩むのもお食事のお楽しみ♪
「オリジナル小籠包」が無料？！になる
5月13日～7月15日開催中！他店の小籠包レシートを提示すると、「オリジナル小籠包」（5個、税込み880円）が”無料”でもらえる「食べ比べ小籠包」企画を開催。京都観光の食べ歩きにもぴったりです。
日本代表応援メニュー「ブルー小籠包」
4年に1度の世界的サッカーワールドカップを盛り上げようと「ブルー小籠包」を開発。ブルーの皮には「バタフライピー」より抽出した天然色素を使用しており、中には山芋とブルーベリーが入っています。
ホクホクとした食感と爽やかな酸味と甘さ、まるでスイーツのような小籠包です。
甘辛豚肉の細切り炒めクレープ包み
蒸して再度焼き目をつけた、もっちりとしたクレープ生地に、豚肉・きゅうり・ネギなどの具材を乗せて自分好みにアレンジ♪甘辛な豚肉とお野菜を包んでいただきます。
福を呼ぶ海老の黄金包み
お皿に円を描くように並ぶ大きな海老。表面パリッと中はふっくらとジューシー、甘さと海老の香ばしい旨み。一口食べるとまた一口と箸が伸びる中毒性のある一品。
揚州風チャーハン
卵・海老・チャーシュー・などの具材がゴロゴロと入っており、食べ応えのある「揚州風チャーハン」。パラパラ食感のお米と具材をふっくらとした卵が包みこみ、素材の持ち味と軽い口当たりが魅力。
カニみそ豆腐(7月頃販売予定)
ぷるんとなめらかなお豆腐と、上海蟹の濃厚な蟹味噌・身、上海蟹を丸ごとギュッととじこめたような味わいで、”カニ好き”さんには是非食べてみてほしい！このままご飯にかけて食べたくなるくらい、お酒とも相性抜群！
胡麻ダレのA菜サラダ(7月頃販売予定)
シャキッとみずみずしいA菜をきゅうりで包み、添えられた香ばしい風味のお味噌と一緒に、フレッシュなサラダとしてお料理の間にいただくと、口の中がさっぱりとし、食がさらにすすみました。
オリジナルもち米の蒸しケーキ・もち米ときな粉の宮延菓子
蒸したてで提供する「オリジナルもち米の蒸しケーキ」。ふわふわ食感の優しい風味はどこか懐かしい味わい。くるくるとお餅であんこを包んでおり、コクのあるきなこの味わいが絶妙。温かいお茶といただくと気持ちまであたたまります。
香ばしく焼いたカボチャ餅
もっちり生地の中には、ねっとりとしたカボチャのペーストが入っており、カボチャ本来の味わいを感じる中華スイーツ。
Paradise Dynasty 大阪心斎橋クオーツ心斎橋へ7月16日オープン
京都だけでなく、大阪でも「Paradise Dynasty 」の小籠包やお料理を食べられます！ファッション～グルメなどが集まる、大阪心斎橋のランドマーク「クオーツ心斎橋」へ7月16日にオープンします。
Paradise Dynasty 京都四条店
京都市下京区奈良物町364 中央四条ビル2階
電話番号 075-708-7806
営業時間 11時～22時（ラストオーダー21時）
定休日 なし
「食べ比べ小籠包」キャンペーン
2026年5月13日（水）～7月15日（水）
【条件】
他店で小籠包を食べたことが分かるレシートを持参し、当店でご飲食いただくと、オリジナル小籠包（5個、税込み880円）を1グループにつき1つプレゼント。
※2026年5月1日より前のレシートは対象外となります（例：2026年4月13日のレシートは無効）。
※特典だけのご利用は不可となります。必ずフードメニューをご注文下さい。
※スーパーなどで購入した小籠包は対象外となります。
※持参いただいたレシートは回収させていただきます。
・ブルー小籠包：3個900円、5個1,500円、8個2,400円
2026年6月11日（木）～7月31日（金）
・特製8色小籠包：1,980円
・甘辛豚肉の細切り炒めクレープ包み：1,680円
・福を呼ぶ海老の黄金包み：1,580円
・揚州風チャーハン：880円
・オリジナルもち米の蒸しケーキ：680円
・もち米ときな粉の宮延菓子：620円
・香ばしく焼いたカボチャ餅：580円