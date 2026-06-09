コンラッド大阪で世界のスイーツを味わう｢Craft Your FREAK SHAKES｣

コンラッド大阪では、2026年5月29日(金)～9月13日(日)の期間、金･土･日･祝限定で｢Craft Your FREAK SHAKES｣ワールドヒット･スイーツビュッフェが開催中です。世界のSNSで人気の14カ国のスイーツ、DIYコーナーではオーストラリア発祥の｢フリークシェイク｣を自由にデコレーションできる体験もあります。取材してきたので紹介します。

映えるワールドスイーツ

｢Craft Your FREAK SHAKES｣ワールドヒット･スイーツビュッフェでは、世界のSNSで人気の14カ国のスイーツ16種が一挙に楽しめるのが注目ポイントの1つです。

DIYコーナーでは、オーストラリア･メルボルン発祥の｢フリークシェイク｣のデコレーションが楽しめます。まずは、ベーストッピングが施されたグラスを選びます。トッピングもそれぞれ違うので選ぶのが楽しいですね。

お好みのソースを入れた後、シェフがオープンキッチンからシェイクを注ぎ、ホイップクリームを絞って仕上げてくれます。

その後は、自分好みにデコレーションしていきます。

カラースプレーやチョコレートだけでなく、ビュッフェ台に並ぶ各国のスイーツをトッピングしてみるのもおすすめです。

世界のSNSで人気スイーツ

ビュッフェ台に並ぶ世界のSNSで人気スイーツを紹介します。アメリカ発のカラフルな｢クロナッツ｣は、クロワッサン風のサクッとした生地がお気に入りです。

他にも、｢クロッフル｣やシカゴスタイルの｢ディープディッシュクッキー｣などがあります。

(写真左上から時計回り)スペインの｢チュロス｣、フランスの｢クロッキー｣、プエルトリコの｢フランコチョ｣、オーストリアの｢ザッハトルテ｣

流行のドバイの｢ドバイスタイルチョコレート｣もあるんです!

スロベニアの伝統菓子｢クレムナ･レジーナ｣、フィンランドの冬の伝統スイーツ｢ルーネベリタルト｣。初めて食べるスイーツもあってわくわくします。

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世界のセイボリー

セイボリーでは、世界8ヵ国のお料理がいただけます。

トルコのお料理では、ビーツやひよこ豆をやわらかく炊き上げて、ペースト状にした｢フムス｣が2種類(｢2種のフムスとピタブレッド、コンディメント｣)いただけます。

(写真左上から時計回り)ニュージーランドの定番スナックである、自家製｢ソーセージロール｣、タイからはライムとピーナッツソースを添えた鶏の串焼き｢チキンサテ｣、イタリアの｢カジキマグロカルパッチョ、柑橘とフェンネル｣･フランスの｢ニース風サラダ｣はスイーツの合間のお口直しにピッタリ、韓国は一口サイズのおにぎり｢ツナととびこのチュモッパ｣

他にも、スペイン･バルセロナの名物料理である｢パタタス･ブラバスとパドロンフリット｣やフィリピンの｢アドボ、鶉卵、ジャスミンライス｣など世界のお料理がいただけます。

いかがでしたか。期間中、インスタグラムにてコンラッド大阪のオフィシャルアカウントをフォローし、@conradosakaと ｢#craftyourfreakshakes｣のハッシュタグを付けて、その場で写真や動画をインスタグラムに投稿するとオリジナルカクテル(またはモクテル)1杯のプレゼントもあります。

世界のスイーツで、旅行にきている気分を味わってみてくださいね。

※特典の詳細は、ホテルの公式サイトを確認ください。

｢Craft Your FREAK SHAKES｣ ワールドヒット･スイーツビュッフェ

期間:2026年5月29日(金)～9月13日(日)の金･土･日･祝開催

※金曜日 14:30～16:30(2時間制)、土日祝 14:30～16:00(90分制)

料金:大人 8,000円(税込)、お子様 4,000円(税込)

取材協力/ コンラッド大阪