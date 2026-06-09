義実家で……2児のパパ「日本で1番エンジョイしてる旦那は自分や！」　BBQで最高の笑顔、そのワケに「気持ちのいい婿さんだ」

「日本で1番エンジョイしてる婿の自信ある」。義実家の庭先で豪快に肉を焼き、ビールを飲み、最高の笑顔でBBQを満喫する男性の動画がThreadsに投稿され、「もう実家だね」「良い婿すぎる！」と2.3万件の”いいね”を集めました。



【動画】こんな食べっぷり見たら、お義母さん無限に肉と酒出しちゃうよ

投稿したのは2児の父であり、50万人以上もの登録者を持つYouTubeチャンネル「筒井チャンネル」を運営している、筒井さん（@tsutsuuuuuui）。この日、筒井さんが「日本で1番義実家をエンジョイしてる旦那は自分」と感じた背景には、義父との共同作業もあったといいます。



「実は、あの動画に映っているBBQセットは、大工をやられているお義父さんに教えていただきながら、BBQ前に一緒に作ったものなんです！」



普段はマンション暮らしで屋外BBQはなかなかできず、家で焼肉をしても娘たちの世話で落ち着いて食べられないそうです。この日は義母が子どもを見ていてくれた上に、大工である義父と一緒に作ったBBQテーブルで念願の屋外BBQが実現。



「自分で作ったテーブルで、子どもを気にせず満喫できるという最高の状況。そりゃ『日本で1番義実家をエンジョイしてる旦那は自分や！』って自信も生まれますよ（笑）」



投稿には、「こんな食べっぷり見せられたら、お義母さん無限に肉と酒出しちゃうよ」「気持ちのいい婿さんだ」といった義父母目線のコメントも多数寄せられていました。その食べっぷりと飲みっぷりに、コメント欄では、CM風の画像を作る“大喜利”のような盛り上がりも見られたほど。



「あの動画だけを見るとただ義実家でエンジョイしているだけに見えますが、実は、義実家の誰よりも率先して片付けや洗い物をしています（笑）。なので、多少羽目を外しても許されるだろうと思って満喫させていただきました！義両親からすると、『いつもどおり楽しんでるな』くらいの認識ではないかと思っています（笑）。変に遠慮せず、でも馴れ馴れしくなりすぎない距離感は意識しています！」



普段から義両親との関係は良好で、家族ぐるみで旅行に行くこともあるという筒井さん。一方で、コメント欄には「義実家への帰省は気を使う」という声も少なくありませんでした。そんな人たちへ向けて、筒井さんは“義実家を楽しむコツ”も教えてくれました。



「義実家に行かないとできないことを、積極的にやってみることだと思います！僕の場合は、大工のお義父さんに教えていただきながらのBBQ台づくりや、屋外での焼肉でした！」