「検診行ってきた。転がって寝るのと体臭が強いことを相談したけど結果特に異常なしで、ただの転がって寝るくさい鳥だということがわかりました！ よかった」



【動画】よっぽど心を許してる？手の上でゴロンと寝転がるキンカチョウ

そんなコメントとともに投稿された写真には、キンカチョウの「三森（みつもり）」くん（1歳・男の子）が写っています。ふだんは、「みっちゅ」「みっちゃん」という愛称で呼ばることも。窓際の止まり木で日向ぼっこをしながら、とてもリラックスしている様子です。



この投稿には4.3万件の“いいね”が集まり、「転がって寝る臭い鳥（笑）。愛おしいねぇ」「なんともないなら良かった。くさいのはご褒美です！」など、温かい声が寄せられています。飼い主のぜろさん（@xxxbluerayxxx）にお話を伺いました。



飼い主さんの手の中ですやすや…

ーー「転がって寝る」「体臭が強い」が気になるようになったのは？



「ゴロンゴロンと転がるというより、『熟睡すると力が抜けてしまう』という感じです。みっちゃんは、手の中でニギニギとマッサージされるのが大好きで、時間の許す限りずっと手の中にいるほどです。そのまま安心して眠ってしまい、指を少し動かしただけでもコロン……と転がってしまうことがよくありました。かわいいなと思う一方で、脚の不調などが隠れている可能性もあると聞いたことがあったため、念のため病院で診てもらうことにしました。



体臭については、以前から鳥好きの間で“鳥吸い”という言葉があるくらい、小鳥の匂いを好む飼い主さんは多いと思います。小鳥には、なんとも言えない、クセになるような安心する匂いがあります。これまでお迎えした子たちもたくさん嗅いできましたが、同じごはん、同じ環境で暮らしていても、それぞれ匂いに個性があります。その中でも、みっちゃんは特に匂いが強く、こんなに小さな身体なのに、顔を離していても『いるな…』とわかるくらいでした（笑）。飼い主としては大変ありがたいご褒美ではあるのですが、内臓疾患などが原因の場合もあると知り、転がる件とあわせて検査してもらおうと思いました」



ーー具体的にどのような体勢で眠るのでしょうか。



「止まり木で眠るというより、私の手の中でそのまま熟睡して、脱力して転がってしまう感じです。手のひらの中でマッサージされながらウトウトして、眠りが深くなると、指を少し動かしただけでコロン…と転がることがあります。最初は『無防備すぎない！？』と驚きましたが、毎回すごく気持ちよさそうな顔をしているので、今では『完全に安心しきってるなあ』と感じています」



ーー診察結果を聞いたときのお気持ちは？



「転がることも体臭が強いことも、どちらも『個性かな？』と思いつつ、やっぱり病気が隠れていたらという不安があったので、まず『異常なし』と聞けたことが本当に安心でした。さらに、診察中に先生が転がる様子を見て、『よっぽどですよ。本当に、よっぽど安心していない限りこうはならないです』と驚いたようにおっしゃっていて、その言葉がすごく嬉しかったです。小鳥って本来とても警戒心が強い生き物なので、そこまで安心して力を抜いてくれているんだとわかって、『みっちゃんにとって安心できる存在になれているんだな』と、誇らしい気持ちになりました。もちろん、『ただの転がって寝るくさい鳥だった』という結論自体もじわじわ面白くて、帰宅後もしばらく思い出し笑いしていました」



ーーふだんはどのような様子ですか。



「小鳥って、実際に一緒に暮らしてみると、嬉しい、不満、甘えたい、遊びたい、それ気になる！ みたいな感情がすごくわかりやすくて、毎日一緒にいると『今こう言ってるんだろうな』と、なんとなく伝わってくるくらいなんです。その中でもみっちゃんは、これまで接してきた子たちと比べてもかなり手のかかるタイプというか、ちょっと抜けているというか…（笑）。そこがまた魅力でもあります。最近だと、私がひどい鼻炎で鼻にティッシュを詰めていた時があって、みっちゃんがそれを見て大興奮してしまって。『なんだこれ！？ なんだこれ！？』という勢いで私の顔まわりをぴょんぴょん飛び回りながら、すれ違いざまにくちばしでティッシュをちぎりまくっていました。普通なら、ちぎった紙を巣材として住処に持って帰るなど目的があると思うのですが、みっちゃんは明らかに何も考えず、ただ夢中でちぎっていて（笑）。挙げ句、最後はちぎり疲れてその場で寝ていました。そういう賢そうで全然賢くないところというか、一生懸命なのにどこかズレている感じが、本当にみっちゃんらしくて大好きです」



リプライ欄には、健康だったことに安心する声のほか、診断結果に思わず笑みがこぼれた人からの声も寄せられました。



「くさい鳥www」

「かわいすぎる」

「うーん愛しい」

「くさいのはご褒美です」

「いちばん平和な健康診断」

「心配して損した（うそ！ 良かった）笑」

「無事に変なの、いちばん平和な健康診断」

「くちゃい鳥からしか得られない栄養がある」

「診断結果可愛すぎる、健やかにお昼寝しててほしい」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）