山形県内では登山などによる山での遭難が相次いでいます。

【写真を見る】山での遭難相次ぐ…おととい月山に入山の男性をけさも捜索 未だ手がかりなし 鳥海山でも「遭難者らしき人を発見」と通報（山形）

西川町の月山に、おととい入山し行方が分からなくなっている男性について、警察などがけさも捜索を行っていますが、未だ手がかりなどは見つかっていません。

行方がわからなくなっているのは、東京都品川区の会社員の男性（６５）です。

警察などによりますと、男性はおととい、登山のため西川町月山沢の月山に入山したとみられていて、その後、行方が分からなくなっています。

警察などがきのう午後４時半ごろまで捜索を行いましたが、男性の発見には至りませんでした。

けさも午前８時過ぎから警察などが１０人態勢で捜索を行っていますが、手がかりなどは見つかっていないということです。

■鳥海山でも遭難者が

また、きょう午前８時前、遊佐町の鳥海山で登山をしていた人から「遭難しているような人を見つけた」と消防に通報がありました。

警察や消防によりますと、見つかったのは男性で、年齢は６０代から７０代ぐらいと見られています。

男性が見つかったのは、鳥海山の７合目にある御浜小屋付近で、意識があるかなどは分かっていません。

警察は、山に入る場合は家族に知らせることや、天候の急変に備え食料や携帯電話の予備のバッテリーなどを準備するよう呼びかけています。