山形県内有数の観光地・山形市の山寺周辺で、先週からクマの目撃が相次いでいます。きょうもクマが目撃され市や警察が注意を呼びかけています。

【写真を見る】観光地・山寺周辺で先週からクマの目撃相次ぐ けさも道路上に出没 去年と比べ県内市街地での目撃も増加（山形）

山形市や警察によりますと、きょう午前９時前、山形市山寺地内の道路上でクマ１頭が目撃されました。

現場は所部地区の周辺で、近くには木々が生い茂る場所も見られます。

現場周辺では先週からクマの目撃が相次いでいて、パトカーが巡回するなど警戒が続いています。

市や警察は、付近を通る際は十分に注意するよう呼びかけているほか、クマを目撃した場合はすぐに通報するよう呼びかけています。

■クマ出没警報継続中 去年と比べ市街地での目撃も増加

今年、先月末までの県内のクマの目撃件数は２７９件で、去年の同じ時期と比べ９１件増加しています。このうち市街地での目撃は１０１件で、去年の同じ時期と比べ６１件増加しました。

県内では今年、これまでに３人がクマに襲われ、このうち酒田市の山林では先月上旬、山菜採りをしていた男性１人が死亡しています。

こうした中、県内には４月３０日からクマ出没警報が継続して発令されています。

県は、山林に行ったり近づいたりする時はクマに自分の存在を知らせること、市街地でもクマのエサになるような生ごみを放置しないこと、クマが移動する際に身を隠しやすい市街地付近のやぶを刈り払うことなどを呼び掛けています。