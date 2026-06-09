『ONE SAMURAI 2』野杁正明と海人がともにリベンジ戦 安保瑠輝也は階級上げて「最後のキックになるかも」
8月8日開催の『ONE SAMURAI 2』（EBARA WAVE アリーナおおた）の対戦カードが発表され、フェザー級キックボクシングトーナメントで野杁正明vs.リウ・メンヤン、海人vs.モハメド・シアサラニが決定した。また、安保瑠輝也はライト級に階級を上げることも発表された。
【画像】『ONE SAMURAI 2』対戦カード 野杁正明vs.リウ・メンヤン
トーナメントは、「ONE SAMURAI 2」を含む全3大会にわたって開催され、日本を代表する選手と世界の強豪選手が一回戦から対戦。優勝者には、現ONEフェザー級キックボクシング世界王者のスーパーボン選手への挑戦権が与えられる。
野杁は「対戦相手（リウ・メンヤン選手）は、必ずリベンジしたい選手の一人でしたし、何が何でもリベンジしないといけない相手でした。僕とやった時より強くなってるとは思うんですけど、それ以上に僕が強くなってるんで、今度はリベンジして勝ちたいと思っています」と意気込み。
一方の海人も「一回戦目の相手が、僕がずっとリベンジしたいなと思っていたシアサラニ選手に決まりました。トーナメントもあるんですけど、一回戦目の相手にしっかりリベンジして勝って、皆さんにまた僕の強さっていうのを見せれるようにしたいなと思ってます」と必勝を誓った。
安保も自身のSNSで「減量で削られすぎるより、本来の力を最大限発揮できる階級で勝負する。楽な道を選んだわけじゃない。さらに大きく、さらに強い相手に挑む。そしてこれが最後のキックボクシングになるかもしれない」と不退転の決意を表明。
トーナメント出場を希望する声に対して「俺は野杁選手と戦うためにONEChampionshipに来た。前回の試合では計量をクリアできず、今の身体と骨格でONEのハイドレーションルールの中70.3の体重を作るのはかなり厳しいと感じた」「キャッチウェイトでの試合もお願いしたけど難しそうやったので今回階級を上げる決断をしました！」と説明した。
安保の対戦相手やトーナメントのほかのカード、さらなる出場選手の詳細については後日行われる記者会見で発表される。
【画像】『ONE SAMURAI 2』対戦カード 野杁正明vs.リウ・メンヤン
トーナメントは、「ONE SAMURAI 2」を含む全3大会にわたって開催され、日本を代表する選手と世界の強豪選手が一回戦から対戦。優勝者には、現ONEフェザー級キックボクシング世界王者のスーパーボン選手への挑戦権が与えられる。
一方の海人も「一回戦目の相手が、僕がずっとリベンジしたいなと思っていたシアサラニ選手に決まりました。トーナメントもあるんですけど、一回戦目の相手にしっかりリベンジして勝って、皆さんにまた僕の強さっていうのを見せれるようにしたいなと思ってます」と必勝を誓った。
安保も自身のSNSで「減量で削られすぎるより、本来の力を最大限発揮できる階級で勝負する。楽な道を選んだわけじゃない。さらに大きく、さらに強い相手に挑む。そしてこれが最後のキックボクシングになるかもしれない」と不退転の決意を表明。
トーナメント出場を希望する声に対して「俺は野杁選手と戦うためにONEChampionshipに来た。前回の試合では計量をクリアできず、今の身体と骨格でONEのハイドレーションルールの中70.3の体重を作るのはかなり厳しいと感じた」「キャッチウェイトでの試合もお願いしたけど難しそうやったので今回階級を上げる決断をしました！」と説明した。
安保の対戦相手やトーナメントのほかのカード、さらなる出場選手の詳細については後日行われる記者会見で発表される。