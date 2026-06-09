『旅サラダ』“新たな旅サラダファミリー”登場 松下奈緒が“呼び方”紹介し歓迎
ABCテレビ・テレビ朝日系『朝だ！生です旅サラダ』（毎週土曜 前8：00）の6日放送回に「新たな旅サラダファミリー」が登場。レギュラーメンバーの松下奈緒や藤木直人が歓迎した。
【写真】「歴史ある番組の一員になれて光栄」新しい旅サラダファミリー
冒頭、松下が「下は「今日からですね新たな旅サラダファミリー、ご紹介します」と切り出し、元日向坂46の丹生明里を紹介した。丹生は「まさか、自分が旅サラダファミリーの一員になれるなんて、夢のようにうれしいです」「歴史ある番組の一員になれて、光栄です」と喜んだ。
松下は「きょうから丹生ちゃんって呼んであげてください」と藤木や勝俣州和に伝え、新しいファミリーを歓迎した。同放送回で丹生は「ロコレコ」のコーナーで、北海道・根室を巡った。
放送後、丹生が自身のXを更新。「『朝だ！生です旅サラダ』旅サラダファミリーの新たな一員として、温かく迎えていただきありがとうございました」と伝えた。
「ロコレコでは、北海道・根室の皆さまにお世話になりました 素敵な根室の魅力が少しでも伝わっていたら嬉しいです」「これからよろしくお願いいたします！」とつづった。
【写真】「歴史ある番組の一員になれて光栄」新しい旅サラダファミリー
冒頭、松下が「下は「今日からですね新たな旅サラダファミリー、ご紹介します」と切り出し、元日向坂46の丹生明里を紹介した。丹生は「まさか、自分が旅サラダファミリーの一員になれるなんて、夢のようにうれしいです」「歴史ある番組の一員になれて、光栄です」と喜んだ。
放送後、丹生が自身のXを更新。「『朝だ！生です旅サラダ』旅サラダファミリーの新たな一員として、温かく迎えていただきありがとうございました」と伝えた。
「ロコレコでは、北海道・根室の皆さまにお世話になりました 素敵な根室の魅力が少しでも伝わっていたら嬉しいです」「これからよろしくお願いいたします！」とつづった。