日向坂46藤嶌果歩、黒ドレスに身を包み大人な表情 1st写真集先行カット第6弾解禁
【モデルプレス＝2026/06/09】日向坂46の四期・藤嶌果歩が8月4日に発売する「日向坂46 藤嶌果歩1st写真集」（集英社）より、第6弾先行カットが公開された。
【写真】日向坂46四期生、美ボディ輝く姿
これまでの先行カットとは一変して、黒いドレスに身を包み“大人かほりん”を披露。マイアミのビーチ沿いに続くネオンストリートにて撮影した1枚となっている。
藤嶌は「マイアミに到着して最初の撮影がこの衣装で、きらびやかな街並みに衝撃を受けたのを覚えています。こんなふうに大人っぽい黒色の衣装とアクセサリーのスタイリングはしたことがなかったので、違う自分に出会えました！」とコメントを寄せている。
本作はアメリカ・マイアミと藤嶌の地元・北海道で撮影を実施。対照的な風景の中、数多くの衣装を身にまとい、これまで見せたことのないカラフルな表情を見せた。
また、自身初となる水着やランジェリーでの撮影にも挑戦。かわいい“かほりん”から大人キレイな“かほりん”まで、藤嶌をたっぷりと詰め込んだ、振り幅の広い1冊となっている。（modelpress編集部）
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【写真】日向坂46四期生、美ボディ輝く姿
◆藤嶌果歩、黒ドレス姿披露
これまでの先行カットとは一変して、黒いドレスに身を包み“大人かほりん”を披露。マイアミのビーチ沿いに続くネオンストリートにて撮影した1枚となっている。
藤嶌は「マイアミに到着して最初の撮影がこの衣装で、きらびやかな街並みに衝撃を受けたのを覚えています。こんなふうに大人っぽい黒色の衣装とアクセサリーのスタイリングはしたことがなかったので、違う自分に出会えました！」とコメントを寄せている。
◆藤嶌果歩、1st写真集決定
本作はアメリカ・マイアミと藤嶌の地元・北海道で撮影を実施。対照的な風景の中、数多くの衣装を身にまとい、これまで見せたことのないカラフルな表情を見せた。
また、自身初となる水着やランジェリーでの撮影にも挑戦。かわいい“かほりん”から大人キレイな“かほりん”まで、藤嶌をたっぷりと詰め込んだ、振り幅の広い1冊となっている。（modelpress編集部）
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