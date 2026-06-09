乃木坂46川崎桜、ミニ丈トップスから美ウエストチラ見せ 紫陽花に囲まれたショット公開「破壊力すごい」「小顔も際立ってる」と反響
【モデルプレス＝2026/06/09】乃木坂46の川崎桜（※「崎」は正式には「たつさき」）が6月7日、自身のInstagramを更新。クロップド丈トップス姿を公開した。
【写真】23歳乃木坂「小顔も際立ってる」紫陽花の中に佇む美ウエストチラ見せ
川崎は「紫陽花」と添え、青や紫の紫陽花に囲まれたソロショットを投稿。ボリューム感のあるフリルが印象的な白のクロップド丈トップスに黒のロングパンツを合わせたスタイルで、美しいウエストをのぞかせた。
また、両手を頬に添えてポーズをとる姿やカメラを見つめて微笑むショットなども披露している。
この投稿は「小顔も際立ってる」「破壊力すごい」「透明感が溢れてる」「ビジュ最強すぎ」「完璧なスタイルに惚れ惚れ」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】23歳乃木坂「小顔も際立ってる」紫陽花の中に佇む美ウエストチラ見せ
◆川崎桜、美ウエストのぞくクロップドトップス姿披露
川崎は「紫陽花」と添え、青や紫の紫陽花に囲まれたソロショットを投稿。ボリューム感のあるフリルが印象的な白のクロップド丈トップスに黒のロングパンツを合わせたスタイルで、美しいウエストをのぞかせた。
また、両手を頬に添えてポーズをとる姿やカメラを見つめて微笑むショットなども披露している。
◆川崎桜の投稿に「完璧なスタイルに惚れ惚れ」と反響
この投稿は「小顔も際立ってる」「破壊力すごい」「透明感が溢れてる」「ビジュ最強すぎ」「完璧なスタイルに惚れ惚れ」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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