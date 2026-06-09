渡辺美奈代「3men’sから大好評」手料理公開「暑い夏にピッタリ」「盛り付けがおしゃれでお店みたい」と反響
【モデルプレス＝2026/06/09】元おニャン子クラブでタレントの渡辺美奈代が6月8日、自身のInstagramを更新。家族から好評だった手料理を公開した。
【写真】56歳元おニャン子「暑い夏にピッタリ」3men’sから好評の梅しそ炒め
渡辺は「Minayoごはん 梅しそ炒め 3men’sから大好評でした！」とコメント。ゴマと青じそのかかった鶏肉の梅しそ炒めが黒い器に盛りつけられているものや、刻んだシソ、潰した梅干し、鶏肉の材料の写真などを公開した。
この投稿に、ファンからは「暑い夏にピッタリ」「レシピ知りたい」「盛り付けがおしゃれでお店みたい」「この組み合わせは絶対美味しい」「旦那さんや息子さんたち幸せだな」などと反響が寄せられている。
渡辺は1996年に実業家の矢島昌樹氏と結婚し、1997年7月に長男・愛弥、2003年9月に次男・名月を出産した。（modelpress編集部）
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【写真】56歳元おニャン子「暑い夏にピッタリ」3men’sから好評の梅しそ炒め
◆渡辺美奈代、手料理公開
渡辺は「Minayoごはん 梅しそ炒め 3men’sから大好評でした！」とコメント。ゴマと青じそのかかった鶏肉の梅しそ炒めが黒い器に盛りつけられているものや、刻んだシソ、潰した梅干し、鶏肉の材料の写真などを公開した。
◆渡辺美奈代の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「暑い夏にピッタリ」「レシピ知りたい」「盛り付けがおしゃれでお店みたい」「この組み合わせは絶対美味しい」「旦那さんや息子さんたち幸せだな」などと反響が寄せられている。
渡辺は1996年に実業家の矢島昌樹氏と結婚し、1997年7月に長男・愛弥、2003年9月に次男・名月を出産した。（modelpress編集部）
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