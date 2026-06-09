東京ダイナマイト・松田大輔、コンビ脱退 吉本興業俳優部へ異動
【モデルプレス＝2026/06/09】お笑いコンビ・東京ダイナマイトの松田大輔が6月9日、自身の公式X（旧Twitter）を更新。コンビを脱退することを発表した。
【写真】吉本興業俳優部へ異動49歳芸人出演の朗読劇
松田は「この度 私松田大輔は東京ダイナマイトを脱退する事になりました」と報告。「沢山考えた上で決断致しました」とした上で、「今まで応援してくださったファンの皆様、スタッフの皆様、本当に感謝しかありません」と感謝を伝えた。続けて「今後は吉本興業の俳優部で新たな人生を歩んで行きます」と、現在所属している吉本興業は退社せず、俳優部に異動することを明かし、最後には「本当に本当に有難うございました」と締めくくった。
東京ダイナマイトは1990年代中頃に、ハチミツ二郎と曽根卍で結成。2001年に、二代目としてハチミツ二郎が松田と再結成した。2008年6月20日にハチミツ二郎が、2009年3月に松田がオフィス北野を退社し、2009年8月によしもとへ所属した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】吉本興業俳優部へ異動49歳芸人出演の朗読劇
◆松田大輔、コンビを脱退
松田は「この度 私松田大輔は東京ダイナマイトを脱退する事になりました」と報告。「沢山考えた上で決断致しました」とした上で、「今まで応援してくださったファンの皆様、スタッフの皆様、本当に感謝しかありません」と感謝を伝えた。続けて「今後は吉本興業の俳優部で新たな人生を歩んで行きます」と、現在所属している吉本興業は退社せず、俳優部に異動することを明かし、最後には「本当に本当に有難うございました」と締めくくった。
◆東京ダイナマイト
東京ダイナマイトは1990年代中頃に、ハチミツ二郎と曽根卍で結成。2001年に、二代目としてハチミツ二郎が松田と再結成した。2008年6月20日にハチミツ二郎が、2009年3月に松田がオフィス北野を退社し、2009年8月によしもとへ所属した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】