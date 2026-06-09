藤田ニコル「ベビーカーデビューもしたよ」メガネをかけたママ姿公開「表情がお母さんになってる」「おしゃれママで憧れます」の声
【モデルプレス＝2026/06/09】モデルの藤田ニコルが6月8日、自身のInstagramを更新。ベビーカーでの散歩の様子を公開し、話題となっている。
【写真】第1子出産の28歳人気モデル「表情がお母さんになってる」メガネ姿で娘のベビーカーデビューショット
藤田は「お宮参りの投稿に沢山のコメントありがとうございます」と、6月7日に投稿したお宮参りの反響への感謝をつづり、写真を投稿。「ベビーカーデビューもしたよ」「外の空気とか匂いとか音とか沢山知ってもらいたいからおでかけも楽しいです」と、娘との散歩の様子を披露している。対面のベビーカーを押す藤田はメガネをかけ、グレーのパーカーにチェックのチュニック、ワイドデニムとスニーカーを合わせたカジュアルな姿で、優しい表情でベビーカーの中を覗いている。
この投稿には「素敵なママですね」「おでかけが楽しみですね」「メガネ似合ってます」「表情がお母さんになってる」「おしゃれママで憧れます」「お子様も、ママのにこるんの成長も楽しみ」などとコメントが寄せられている。
藤田は、俳優の稲葉友と2023年8月に結婚を発表。2025年2月には第1子妊娠を報告し、5月1日に出産したことを報告した。性別は女の子であることを明かしている。（modelpress編集部）
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【写真】第1子出産の28歳人気モデル「表情がお母さんになってる」メガネ姿で娘のベビーカーデビューショット
◆藤田ニコル、ベビーカーデビューの様子公開
藤田は「お宮参りの投稿に沢山のコメントありがとうございます」と、6月7日に投稿したお宮参りの反響への感謝をつづり、写真を投稿。「ベビーカーデビューもしたよ」「外の空気とか匂いとか音とか沢山知ってもらいたいからおでかけも楽しいです」と、娘との散歩の様子を披露している。対面のベビーカーを押す藤田はメガネをかけ、グレーのパーカーにチェックのチュニック、ワイドデニムとスニーカーを合わせたカジュアルな姿で、優しい表情でベビーカーの中を覗いている。
◆藤田ニコルの投稿に反響
この投稿には「素敵なママですね」「おでかけが楽しみですね」「メガネ似合ってます」「表情がお母さんになってる」「おしゃれママで憧れます」「お子様も、ママのにこるんの成長も楽しみ」などとコメントが寄せられている。
藤田は、俳優の稲葉友と2023年8月に結婚を発表。2025年2月には第1子妊娠を報告し、5月1日に出産したことを報告した。性別は女の子であることを明かしている。（modelpress編集部）
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