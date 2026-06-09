きょうは午後もすっきりしない天気が続くでしょう。

【写真を見る】東海地方はすっきりしない天気に 雨が降る所も あすは晴れて日差し強まる 愛知･名古屋･岐阜･三重の天気予報（6/9 昼）

正午前の名古屋市内は、厚い雲が広がっています。この時間の気温は21.8℃で、湿度は68％です。

きょうは、午後も曇り空が続く所が多いでしょう。岐阜県を中心に晴れ間も広がりそうですが、三重県南部などでは雨が降る所がありそうです。



最高気温は名古屋・岐阜・津で25℃、高山で23℃くらいになるでしょう。日差しが少なく、各地できのうより3℃ほど低くなる見込みです。夜は空気がヒンヤリする所も多いでしょう。

あすは晴れて日差し強まる

【週間予報】

あす水曜日は、晴れて日差しが強まるでしょう。その先も、土曜日にかけて晴れる所が多い予想です。汗ばむ暑さが続き、名古屋や岐阜では真夏日になる日もあるでしょう。日曜日以降は、曇りや雨とすっきりしない天気が続く見込みです。



雲が多い日も油断せず、引き続き熱中症予防を心がけましょう。