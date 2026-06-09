【巨人】元楽天戦士が多数在籍 橋上監督代行、則本昂大、田中将大、ウィーラー、スタッフにも…９日から仙台で３連戦
◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 楽天―巨人（９日・楽天モバイル）
巨人は９日から楽天モバイル最強パーク宮城で楽天との３連戦に臨む。
現在４連勝と２分けで６戦無敗で、交流戦は７勝３敗２分け。９日からの楽天戦は則本、戸郷、田中将が先発予定で、則本と田中将は古巣を相手に１２球団勝利達成を目指す。
巨人には橋上監督代行をはじめ楽天に選手、コーチとして在籍経験のあるメンバーが多数いる。主な元楽天首脳陣、選手、スタッフは以下の通り。
▽橋上秀樹監督代行（０５〜０９年、１５年楽天コーチ）
▽ゼラス・ウィーラー打撃コーチ（１５〜２０年途中まで楽天選手）
▽田中将大投手（０７〜１３年、２１〜２４年）
▽則本昂大投手（１３〜２５年）
▽高梨雄平投手（１７〜２０年途中）
▽朝井秀樹１軍サブマネジャー（０５〜１０年楽天投手）
▽入野久彦１軍用具係（０５年楽天捕手）
▽横川史学スコアラー（０７〜１２年楽天外野手）
▽栂野雅史打撃投手（１０、１１年楽天投手）
▽大塚尚仁打撃投手（１３〜１７年楽天投手）
▽長坂健冶ブルペン捕手（０５〜０７年楽天捕手、２５年まで楽天ブルペン捕手）
▽奥村展征データアナリスト（２４、２５年楽天コーチ）
【ファーム】
▽スペンサー・ハワード投手（２５年）
▽田口昌徳２軍バッテリーコーチ（１５年楽天コーチ）
▽橋本到３軍オフェンスコーチ（１９年楽天選手）
【球団職員】
▽小山雄輝（球団職員・試合運営担当＝１７、１８年楽天投手）
▽和田恋ジャイアンツアカデミーコーチ（１９〜２３年楽天外野手）