田中将大

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◆日本生命セ・パ交流戦　２０２６　楽天―巨人（９日・楽天モバイル）

　巨人は９日から楽天モバイル最強パーク宮城で楽天との３連戦に臨む。

　現在４連勝と２分けで６戦無敗で、交流戦は７勝３敗２分け。９日からの楽天戦は則本、戸郷、田中将が先発予定で、則本と田中将は古巣を相手に１２球団勝利達成を目指す。

　巨人には橋上監督代行をはじめ楽天に選手、コーチとして在籍経験のあるメンバーが多数いる。主な元楽天首脳陣、選手、スタッフは以下の通り。

▽橋上秀樹監督代行（０５〜０９年、１５年楽天コーチ）

▽ゼラス・ウィーラー打撃コーチ（１５〜２０年途中まで楽天選手）

▽田中将大投手（０７〜１３年、２１〜２４年）

▽則本昂大投手（１３〜２５年）

▽高梨雄平投手（１７〜２０年途中）

▽朝井秀樹１軍サブマネジャー（０５〜１０年楽天投手）

▽入野久彦１軍用具係（０５年楽天捕手）

▽横川史学スコアラー（０７〜１２年楽天外野手）

▽栂野雅史打撃投手（１０、１１年楽天投手）

▽大塚尚仁打撃投手（１３〜１７年楽天投手）

▽長坂健冶ブルペン捕手（０５〜０７年楽天捕手、２５年まで楽天ブルペン捕手）

▽奥村展征データアナリスト（２４、２５年楽天コーチ）

【ファーム】

▽スペンサー・ハワード投手（２５年）

▽田口昌徳２軍バッテリーコーチ（１５年楽天コーチ）

▽橋本到３軍オフェンスコーチ（１９年楽天選手）

【球団職員】

▽小山雄輝（球団職員・試合運営担当＝１７、１８年楽天投手）

▽和田恋ジャイアンツアカデミーコーチ（１９〜２３年楽天外野手）