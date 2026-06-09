ジョナサンに“進化系かき氷”登場 まるでショートケーキ？“ふわほろっ”な口どけ
すかいらーくレストランツが運営するジョナサンでは、11日より、定番のかき氷とはひと味違う、ひんやりスイーツの「純氷ドルチェ-淡雪-」を販売する。
【写真】フルーツもゴロゴロ！「苺みるくのショートケーキ氷」断面図
同商品は、定番の山盛りかき氷とはひと味違う、ケーキ型でつくった新感覚のひんやりスイーツ。注文ごとに一つずつ丁寧に削り、できたての“ふわっほろの氷”で提供する。不純物の極めて少ない、透明度が高い純氷を使用し、時間をかけて丁寧に削ることで、雑味のない、まるで雪のような口どけを感じられる。
また、自分好みの味を叶える体験型の新ひんやりドリンク「混ぜ混ぜシェイク」も登場。ソフトクリーム、ソース、ミルクを組み合わせた、鮮やかな色合いのドリンクで、混ぜながら味や色が変化していく、“理想の一杯”を完成させる楽しさを提案する。
■商品詳細（価格は全て税込）
「苺みるくのショートケーキ氷」989円
ふんわりと削った純氷に練乳みるくクリームと甘酸っぱいベリーを合わせた。中にはマンゴーやパイナップル、果実の爽やかな味わいが広がる。華やかな見た目とともに、ショートケーキのような層を楽しめる、新感覚のスイーツ氷。
「西尾のお抹茶と十勝あずきのショートケーキ氷」989円
削りたての純氷に、香り高い「西尾のお抹茶」や風味豊かな「十勝あずき」をぜいたくに合わせた。伝統的な和の味わいを、まるでケーキのような佇まいで楽しむ、大人にもぴったりのご褒美かき氷。
「ミニ苺みるくのショートケーキ氷」769円
食後にもぴったりな直径約10.5センチのミニサイズ。
「ミニ西尾のお抹茶と十勝あずきのショートケーキ氷」769円
食後にもぴったりな直径約10.5センチのミニサイズ。
「混ぜ混ぜシェイク（いちご）」「混ぜ混ぜシェイク（コーヒー）」各549円
まずは濃厚なソフトクリームを味わう。次に、自分で混ぜ混ぜして、味の濃淡や色合いの変化を楽しむ。
【写真】フルーツもゴロゴロ！「苺みるくのショートケーキ氷」断面図
同商品は、定番の山盛りかき氷とはひと味違う、ケーキ型でつくった新感覚のひんやりスイーツ。注文ごとに一つずつ丁寧に削り、できたての“ふわっほろの氷”で提供する。不純物の極めて少ない、透明度が高い純氷を使用し、時間をかけて丁寧に削ることで、雑味のない、まるで雪のような口どけを感じられる。
■商品詳細（価格は全て税込）
「苺みるくのショートケーキ氷」989円
ふんわりと削った純氷に練乳みるくクリームと甘酸っぱいベリーを合わせた。中にはマンゴーやパイナップル、果実の爽やかな味わいが広がる。華やかな見た目とともに、ショートケーキのような層を楽しめる、新感覚のスイーツ氷。
「西尾のお抹茶と十勝あずきのショートケーキ氷」989円
削りたての純氷に、香り高い「西尾のお抹茶」や風味豊かな「十勝あずき」をぜいたくに合わせた。伝統的な和の味わいを、まるでケーキのような佇まいで楽しむ、大人にもぴったりのご褒美かき氷。
「ミニ苺みるくのショートケーキ氷」769円
食後にもぴったりな直径約10.5センチのミニサイズ。
「ミニ西尾のお抹茶と十勝あずきのショートケーキ氷」769円
食後にもぴったりな直径約10.5センチのミニサイズ。
「混ぜ混ぜシェイク（いちご）」「混ぜ混ぜシェイク（コーヒー）」各549円
まずは濃厚なソフトクリームを味わう。次に、自分で混ぜ混ぜして、味の濃淡や色合いの変化を楽しむ。