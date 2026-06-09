6月26日に公開される『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』と『機動戦士ガンダム』のスペシャルコラボが決定。あわせて本編映像と、原作者・吉崎観音、『機動戦士ガンダム』のキャラクターデザインを手がけた安彦良和による描き下ろしコラボイラストが公開された。

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1999年より『月刊少年エース』にて連載中の吉崎観音による『ケロロ軍曹』。2004年4月にアニメ放送がスタートしてから20周年を迎えた2024年4月1日に、公式YouTubeチャンネルに てアニメ化20周年の新プロジェクト再始動を発表。そして、アニメ20周年記念プロジェクトの一環として、劇場版としては2010年以来16年ぶりとなる新作が公開される。

脚本・総監督を務めるのは、映画『銀魂』シリーズや『勇者ヨシヒコ』シリーズなどで知られる福田雄一。福田は今作がアニメーション初挑戦となる。アニメ20周年記念プロジェクトの宣伝隊長には大の『ケロロ軍曹』ファンとしても知られるあのが就任。主題歌「貸しっぱなしデスティニー」を担当するほか、20周年記念ver.として新たに制作されたオープニング曲「また帰ってきたケロッ！とマーチ」を、ano & 粗品が歌唱する。さらに、謎のケロン人の兄弟“アルル”と“デルル”役をジェシー（SixTONES）、『ケロロ軍曹』には欠かせない“ナレーション”をシソンヌの長谷川忍が担当する。

怒涛のギャグとパロディ展開で人気を集める『ケロロ軍曹』。数あるパロディのなかでも特に関わりが深い『機動戦士ガンダム』と、アニメ化開始から22年にして初の正式コラボが実現した。

公開された本編映像では、ケロロ小隊と謎の侵略者が相対するアクションシーンが映し出される。圧倒的なパワーに苦戦し、ピンチに陥るケロロ小隊たち。そんな絶体絶命のなか、小隊の前に突如現れたのは、ケロロ軍曹が愛してやまないガンダムの姿だった。ガンダムの参戦により形勢逆転と思いきや、新たな敵・シャアザク（赤い機体）が立ちはだかる様子が切り取られている。

あわせて、吉崎、安彦によるコラボイラストも公開。吉崎が描く『機動戦士ガンダム 劇場版三部作』のケロロオマージュと、安彦が描くアムロ・シャア・ケロロが仲良く腕を組むイラストが描かれている。

また、コラボを記念して新たなコラボプラモも発売決定。ケロロロボ Mk-Ⅱがティターンズカラーに、ガンダム Mk-Ⅱがケロロ仕様になって登場する。また、パンフレットやステッカーなどの劇場物販グッズが6月26日より上映劇場（一部劇場を除く）にて販売される。（文＝リアルサウンド編集部）