俳優・小南光司の2nd写真集『小南光司2nd写真集（タイトル未定）』が、2026年8月21日にKADOKAWAより発売される。またネットストアや各書店での予約受付が開始された。

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小南は1994年12月12日生まれ。ミュージカル『コードギアス』ルルーシュ役、舞台『KING OF PRISM』神浜コウジ役、『あんさんぶるスターズ！THE STAGE』朔間零役など、人気2.5次元舞台に多数出演。『1789 -バスティーユの恋人たち-』フェルゼン役などグランドミュージカルにも活躍の場を広げている。2025年10月にデビュー10周年を迎え、現在は10周年イヤーの最中だ。

本作は、小南が愛する映画作品からインスピレーションを受けたコンセプチュアルなショットと、生まれ育った地元・横浜で撮影した自然体のショットを収録。デビュー10周年イヤーを迎えた今、ますます輝きを増す多彩な表情を切り取った一冊となる。写真集の刊行は、2018年に発売された1st写真集以来、7年ぶりとなる。

あわせて、発売直後の8月22日に横浜、8月23日に東京で本人登壇による発売記念店頭イベントの開催が決定。8月30日にはオンラインイベント（TalkPort）も実施される。店頭イベントでは購入冊数に応じて、サイン入り写真集の手渡しや2ショットチェキ撮影、限定ブロマイドなどの特典が用意されており、10冊券にはシークレットシチュエーションを体験できる「ときめき体験」も含まれる。

また、小南光司ファンクラブ「小南ハイツ」では、ファンクラブ限定版の販売も予定されている（内容は後日発表）。写真集の最新情報や撮影オフショットを発信する専用Xアカウント（@kominami2nd）も開設された。

■小南光司コメントみなさんこんにちは！小南光司です！

まさか2nd写真集を出すとは思っていませんでした！

これも今回、ご尽力くださった方々のお陰でございます。

7年前に出した写真集は海外での撮影でしたが今回は育った町『横浜』そして僕がお気に入りの作品から幾つかインスピレーションを受けたテーマで撮影をしました。

原点に帰る。そして挑戦。

30を超えた今、進みながらも初心を忘れないという思いをこの一冊に込めさせていただきました。

地元の空気に心委ねる小南。作品の世界での小南。様々な小南光司を楽しんでいただける一冊になっていると思います。

是非！楽しみに！していて！ください！！

（文＝リアルサウンド ブック編集部）