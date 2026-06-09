井上祐貴の初フォトブック『MADEKARA』刊行へ　直筆サインや限定表紙などの特典、8月には渋谷で記念イベントも

俳優・井上祐貴の初フォトブック『MADEKARA』が、7月31日に東京ニュース通信社より発売される。

【写真】バイクにまたがる姿、プールで泳ぐ姿も収録

本書は、ビジュアルマガジン「TVガイドdan」での連載「井上祐貴の〇〇男子図鑑」をまとめた一冊。井上がさまざまな「〇〇男子」に挑戦してきた人気連載が、フォトブックとして書籍化される。

誌面では掲載しきれなかった全6テーマのアザーカットに加え、本書のために行われた新規撮り下ろしも収録。撮り下ろしでは“弓道男子”“料理男子”“陶芸男子”“乗馬男子”といった新たな「〇〇男子」を撮影したほか、「〇〇男子」ではない“素の井上祐貴”にフォーカスを当てたロケも敢行した。

井上祐貴は1996年6月6日生まれ、広島県出身。近年の出演作に大河ドラマ「どうする家康」「べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～」、連続テレビ小説「虎に翼」（いずれもNHK総合ほか）、ドラマ「地獄の果てまで連れていく」（TBS系）、映画『僕らは人生で一回だけ魔法が使える』、舞台『マクベス』などがある。現在放送中の連続テレビ小説「風、薫る」（NHK総合ほか）には横沢公輔役で出演する。

あわせて、発売を記念したイベントの開催も決定。8月1日にSHIBUYA TSUTAYAにて行われる。また、対象店舗ごとに購入者特典も用意。Amazon・楽天ブックスでは限定表紙版、セブンネットショッピングでは直筆サイン入り写真集、STAR's Shopping mallではブロマイド（全3種類からランダムで1枚）、ホリプロオンラインショップでは直筆メッセージ付き（印字）ポストカードが付属する。

■井上祐貴コメントこの度初のフォトブックを出させていただくことになりました。

今まで触れてこなかった、経験してこなかったことも経験し、自分の知らなかった自分にもたくさん出会えました。

そんな瞬間を撮り下ろしていただき、素の僕を、その時の感情と共に皆様にお届けできる一冊になればいいなと思っています。

是非、よろしくお願いします。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）