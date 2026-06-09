東武トップツアーズは、特急リバティを使用した人気の夜行特急「尾瀬夜行23:45」による初心者向けツアー「初めてでも安心！ 現地ガイドと行く尾瀬ハイキング」の販売を開始しました。昨年の好評を受け、2026年は6月から10月にかけて設定日を全4回に拡充！ 減少の一途をたどる貴重な「夜行列車の旅情」と、尾瀬の豊かな自然を誰もが手軽に体験できる充実のパッケージツアーとなっています。本記事では、ツアーの魅力やスケジュール、初心者におすすめの理由など、週末のお出かけや夜行列車デビューに役立つ情報を詳しく解説します。

季節ごとに魅力が変わるガイド付きツアー

東武鉄道「特急リバティ」（画像：Pixta）

東武トップツアーズが発売した「初めてでも安心！現地ガイドと行く尾瀬ハイキング」は、尾瀬ハイキングの初心者でも雄大な景観を気軽に楽しめるよう企画された限定プランです。

昨年の好評を受け、2026年は設定日を拡充。6月のワタスゲから10月の草紅葉まで、季節ごとに移ろう尾瀬の魅力を堪能できる「4つの設定日」を用意しました。

ツアー出発日と見どころ（画像：東武トップツアーズ）

特急車両を使った人気の夜行列車「尾瀬夜行23:45」を利用し、深夜の浅草を出発して早朝の尾瀬へと向かいます。金曜日の仕事終わりにそのまま出発できるタイパの良さや、混雑する時間帯を避けて静かな尾瀬を堪能できるスケジュールが魅力です。

手ぶら感覚で安心！ 交通手段と昼食がセット

本ツアーは、浅草駅からの往復交通（浅草発〜尾瀬エリアへの連絡ルート）とハイキング中の昼食がセットになっています。参加者は、朝食の用意と、トレッキングシューズや急な雨に備えた雨具などの基本装備を準備するだけ。不慣れな場所で食事の手配に悩む必要はありません。

現地到着後のスタートからゴールまでは、尾瀬を知り尽くしたプロのガイドが同行。臨場感あふれる解説とともにペース配分もお任せできるため、散策に集中できます。さらに、シーズン最初の6月26日出発分のみ、浅草駅から添乗員が同行するため、夜行列車の利用が初めてという人も安心です。

旅行代金は、6月26日（金）夜発が大人こども同額3万2,000円。

7月11日（土）、8月21日（金）、10月2日（金）夜発は、いずれも大人こども同額2万9,800円となっています。

「尾瀬夜行23:45」利用スケジュール（浅草駅出発の場合）

「尾瀬夜行23:45」利用スケジュール（画像：東武トップツアーズ公式サイトより）

23:45：浅草駅を出発

特急リバティで快適に移動します。※北千住・新越谷・春日部駅からのプランもあります。

03:08：会津高原尾瀬口駅に到着

会津高原尾瀬口駅

そのまま車内で仮眠をとりましょう。04:50頃に専用バスへ乗り換えて出発します。

06:50頃：沼山峠

沼山峠休憩所

沼山峠登山口に到着！

ハイキング開始！

尾瀬沼越しに望む燧ヶ岳

朝一番の澄んだ空気のをハイキング。約30分の峠道を超えて、大江湿原〜尾瀬沼へ向かいます。

夜行列車のハードルを下げる秀逸な企画

現在、国内の定期夜行列車が激減している中で、東武鉄道が運行する「尾瀬夜行23:45」などの夜行特急は、鉄道ファンのみならず、登山客や一般の旅行者にとっても非常に貴重な存在です。

今回のツアーが優れているポイントは、単なるハイキング初心者へのアプローチにとどまらず、「夜行列車に乗ってみたいけれど、ハードルが高い」と感じている潜在層を的確にターゲットにしていること。

深夜のターミナル駅を出発し、早朝のひんやりとした空気の中、大自然の入口へと向かう高揚感は、夜行列車ならではの醍醐味。そこに添乗員や現地ガイドの手厚いサポートを加えることで、鉄道の旅と大自然の魅力に触れる第一歩を力強く後押ししています。この取り組みは、単発の旅行にとどまらず、長期的に夜行列車と地域のファンを育成する大きな役割を果たすでしょう。

「夜行列車に乗ってみたい」「尾瀬の自然に癒されたい」という2つの願いを、安心のサポート付きで叶えてくれるこのツアー。今年の夏から秋にかけては、金曜日の仕事終わりにそのまま浅草駅へ向かい、夜行列車という特別感のある列車で週末リフレッシュの旅へ出かけてみませんか？

（TOP画像：鉄道チャンネル）

鉄道チャンネル編集部

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