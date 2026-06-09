オヤツを買ってもらった柴犬の満面スマイル！全身でうれしさを表現する姿に「可愛すぎて泣いてる」
【画像を見る】こんな笑顔になる！？オヤツに大はしゃぎな柴犬の満面スマイル
買ってもらった大好物のオヤツを口に咥え、これ以上ないほどの満面の笑みを浮かべる柴犬がXで大きな反響を呼びました。その全身からあふれ出る"うれしい！"という気持ちに、見ているこちらまで思わず笑顔になってしまう人が続出！どのような表情だったのでしょうか？
話題になったのは、Xユーザー・ペコ丸（@pekotaro930）さんの投稿です。
動画に登場するのは、柴犬の茶々丸くん。買ってもらったばかりのオヤツを大事そうに口に咥え、とびっきりの笑顔を見せています。
口角はきゅっと上がり、目はにっこりと細められて、まさに"ご機嫌スマイル"そのもの。そして、しっぽはぶんぶんと勢いよく左右に振られ、抑えきれない喜びを全身で表現しています。
そんな茶々丸くんは、ソファからぴょんと降りて、カメラを構える飼い主さんのほうへ。
「見てみて！買ってもらったの！」とでも言いたげに、オヤツを咥えたまままっすぐ近づいてきます。
その間も、しっぽはずっとぶんぶん。笑顔も終始キープしたまま。近づいてくる一歩一歩から、うれしくてたまらない気持ちがあふれています。
大好物を買ってもらえたうれしさが、しっぽの先までいっぱいに詰まっている茶々丸くん。その全身全霊の喜びっぷりは、見ているだけで心が温かくなります。
この投稿に対し、コメント欄には「全身にうれしさがあふれててかわいい」「尊い……しあわせをありがとう」「なんかこっちまで嬉しくなる笑顔」など、茶々丸くんの幸せいっぱいの笑顔に癒やされる声が多数寄せられていました。
■飼い主さんに聞きました！
投稿主のペコ丸さんに、この動画についてお話を伺いました。
今回の反響について聞くと、「思ったより反響があり驚きました」とのこと。家族や周囲には特に何も伝えていなかったそうで、知らないうちに多くの人の心をつかんでいたのですね。
印象的だったコメントについても教えてくれました。
ペコ丸さん「（オヤツの）公式アカウントが引用リポストしてくれたのに驚きでした。そちらも大反響になっていて笑いました」
なんと、オヤツの発売元のアカウントまでもが反応するほどの人気ぶり。茶々丸くんの喜びっぷりは、作り手の心にも届いたようです。
■この満面スマイルが見られる瞬間とは？
気になるのは、あれだけうれしそうな笑顔がどんなときに見られるのかです。茶々丸くんがスマイルを見せるタイミングについて伺いました。
飼い主さん「買い物から帰ってくると、買い物袋を漁り始めます。そして自分用のオヤツを見つけると引っ張りだしこうなります」
つまり、自分へのお土産をちゃんと分かっていて、自力で探し当てているということ。その賢さと食いしん坊な一面に、思わずクスッとしてしまいます。
実は、今回と同じようにオヤツに大喜びする茶々丸くんの姿は、ほかにも投稿されていました。
別の動画では、これまたオヤツを口に咥えたまま、カメラを構える飼い主さんのほうへうれしそうに歩いてくる茶々丸くんが。しっぽを振りながらニコニコしている表情は、まさに今回と同じ"ご機嫌スマイル"！
このときもきっと、買い物袋を漁って自分のオヤツを見つけ出したのでしょう。大好物を前にすると見せてくれる、いつもの幸せそうな顔。何度見ても、こちらまで笑顔になってしまいますね。
ちなみに、このご機嫌スマイルがどのくらい続くのかも聞いてみました。
ペコ丸さん「時と場合にもよりますが約1分ほどはニコニコしてくれます」
茶々丸くんのうれしそうな姿を見ると、ペコ丸さんは「こんなに喜んでくれて買ってきて良かった」と感じるのだそうです。買ってきた側まで幸せにしてしまう、茶々丸くんの笑顔の力。なんとも温かいエピソードでした。
■オヤツだけじゃない！表情豊かな茶々丸くん
満面のスマイルが印象的な茶々丸くんですが、実はとっても表情豊か。ペコ丸さんのXアカウントを覗いてみると、また違った一面を見せる投稿がたくさんありました。
たとえば、ある日の投稿に写っていたのは、カートに載せられてお散歩中の茶々丸くん。この日はゴールデンウィーク明けだったからでしょうか、おめめはしょぼしょぼとして、どこか遠くをぼんやりと見つめています。
オヤツを見つけてウキウキしていたときとは、まるで別人（別犬）のような表情。連休明けのけだるさは、人も犬も同じなのかもしれません。
そして「あぁぁぁぁぁぁぁぁ」という投稿では、3枚連続で"あくびする茶々丸くん"が登場。どの一枚でも、口を大きく開け、目を細めながらの実にダイナミックなあくびを披露しています。見ているこちらまで、つられてあくびが出てきそうになるほどの臨場感です。
うれしいときの満面スマイル、連休明けのしょぼしょぼ顔、そして脱力のあくび顔。茶々丸くんは、見るたびに違った表情で楽しませてくれます。
■のんびり穏やかな茶々丸くん
そんな茶々丸くんの性格について聞くと、「のんびり穏やかです」との回答が。おっとりした茶々丸くんですが、来月にはなんと11歳を迎えるといいます。
飼い主さん「来月11歳になることもあり、のんびり過ごす事が多くなりました。最近は犬見知りが少し改善したのか、いろいろな子と挨拶したり遊んだりして嬉しいです」
シニア期に入りながらも、新しいお友達との出会いを楽しんでいる茶々丸くん。穏やかに、でも少しずつ世界を広げていく姿が、なんとも微笑ましいですね。
そんな茶々丸くんの日常は、ペコ丸（@pekotaro930）さんのXアカウントでチェックできます。気になる方は、ぜひ覗いてみてください！
文＝武川彩香