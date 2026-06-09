LE SSERAFIM（ルセラフィム）、ILLIT（アイリット）、KATSEYE（キャッツアイ）の3組によるコラボシングル「ICONIC BY MISTAKE」のMVティザーが公開された。

【動画】豪華コラボ！LE SSERAFIM×ILLIT×KATSEYE「ICONIC BY MISTAKE」MVティザー＆ロゴモーション①②

■LE SSERAFIM×ILLIT×KATSEYEの新曲「ICONIC BY MISTAKE」MVティザー公開！

6月12日にリリースされる「ICONIC BY MISTAKE」。ティザー映像ではまず、車に乗ってどこかに向かうLE SSERAFIMの姿が映し出される。中央のSAKURA（サクラ）は鼻血を流しており、その横には活動を一時休止しているKIM CHAEWON（キム・チェウォン）の姿も。

またKATSEYEのパートでは、YOONCHAE（ユンチェ）が着けていた歯のネックレスを、LARA（ララ）が不敵な表情で投げる。その後登場したILLITはキレのいいダンスを見せ、歯科治療用の椅子に座ったWONHEE（ウォンヒ）の歯をMINJU（ミンジュ）が勢いよく抜こうとする。

そしてKAZUHA（カズハ）は、寝そべる女性の像のようなものにそっとキス。最後にレザーのホットパンツを履き美脚がすらりと伸びたSAKURAが、スコップを手に穴へとバラを投げ入れる様子が、ローアングルから捉えられた。動画のサムネイルにもこのシーンが使用されている。

豪華なコラボに、SNSでは「チェウォンがいる！」「カズハのキスやばい」「さくちゃんめっちゃかっこいい！」「楽しみすぎる」「それぞれの良さを活かしたMVになりそう」「最高っっっ」「アベンジャーズやん」と反響が相次いでいる。

■LE SSERAFIM×ILLIT×KATSEYE「ICONIC BY MISTAKE」を音楽番組で披露

LE SSERAFIM、ILLIT、KATSEYEは6月11日に韓国の音楽番組『M COUNTDOWN』に出演し、「ICONIC BY MISTAKE」のステージを初披露する。