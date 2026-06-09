　9日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比860円高の6万4640円と急騰。日経平均株価の前場現物終値6万4654.22円に対しては14.22円安。出来高は3万7150枚となっている。

　TOPIX先物期近は3873.5ポイントと前日比36.5ポイント高、現物終値比1.85ポイント高で推移。

○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 64640　　　　　+860　　　 37150
日経225mini 　　　　　　 64640　　　　　+850　　　591555
TOPIX先物 　　　　　　　3873.5　　　　 +36.5　　　 39651
JPX日経400先物　　　　　 34990　　　　　+295　　　　1887
グロース指数先物　　　　　 741　　　　　　-2　　　　3796
東証REIT指数先物　　　　1763.5　　　　　　+5　　　　 203

株探ニュース