日経225先物：9日正午＝860円高、6万4640円
9日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比860円高の6万4640円と急騰。日経平均株価の前場現物終値6万4654.22円に対しては14.22円安。出来高は3万7150枚となっている。
TOPIX先物期近は3873.5ポイントと前日比36.5ポイント高、現物終値比1.85ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 64640 +860 37150
日経225mini 64640 +850 591555
TOPIX先物 3873.5 +36.5 39651
JPX日経400先物 34990 +295 1887
グロース指数先物 741 -2 3796
東証REIT指数先物 1763.5 +5 203
株探ニュース
TOPIX先物期近は3873.5ポイントと前日比36.5ポイント高、現物終値比1.85ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 64640 +860 37150
日経225mini 64640 +850 591555
TOPIX先物 3873.5 +36.5 39651
JPX日経400先物 34990 +295 1887
グロース指数先物 741 -2 3796
東証REIT指数先物 1763.5 +5 203
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